Amerika ile İsrail’in ortak yapımı olan Hamas’ın Batı Şeria’daki Yaser Arafat rejimini tasfiye etmek üzere kurdurulduğu biliniyor. Güzel bir özdeyiş ‘sonradan çıkan boynuzun kulağı geçtiği’ noktada bulunuyoruz. Bu nedenle Filistin toprakları Batı Şeria ve Gazze olarak bölündü. Bu durum İsrail’e karşı yürütülen mücadelede gücün zayıflamasına neden oluyordu. Buna karşın belirli aralıklarla Filistinliler ve bazı Arap ülkeleri arasında savaşların yaşandığı biliniyor. Neden Yahu ülke içinde sıkıntıları yaşarken Hamas 07 Ekim 2023 tarihinde sıkıntıda olan kişi için adeta can simidi oldu. Hamas’ın saldırısı olarak başlayan çatışmalar sonrasında 50 binin üzerinde kadın ve çocuğun bir hiç uğruna öldürüldüğü açıklanıyor.Neden Yahu beklemediği ve kendisine altın tepsi içinde sunulan fırsatı saldırıların dozunu arttırarak bölgeyi kan gölüne çevirdi. Bir yıldır süren savaşın durdurulmasına karşı çıkanların savaşa katılmamak için firar ettikleri İsrail basınında yer alıyor. İsrail ölen askerlerinin sayısını ısrarla vermekten kaçınıyor. Son Hizbullah saldırısında nasıl oldu ise 19 yaşındaki 4 askerlerinin öldüğünü açıkladılar. Bu gençlerin ileriye yönelik düşleri de onlarla birlikte toprağa verilecek.Bir yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalara karşın gerek Hamas ve gerekse Hizbullah’ın güçlerin de erozyonun yaşanmasına karşın saldırılara devam ediliyor. Neden Yahu’nun adamlarının da sayıca benzer sıkıntıları yaşamakta oldukları yadsınamaz. Amerika’nın desteği olduğu sürece bölgedeki kırımların sonlandırılması beklenilmemelidir.İsrail yalnızca bölgedeki Hamas ile Hizbullah’a karşı saldırılarına devam etmekle kalmıyor diğer yandan yerel halka yardım taşıyan BM görevlilerini de hedef alıyor. Bu saldırıların Amerika’nın Vietman’da yaşadığı travmanın sıkıntılarını ileride yaşaması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu tür hareketler bazı toplumların üzerinde düşmanlıkların pekişmesinin de yolunu açabilir.Aynı güçlerin desteklediği Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın da sonlanması beklenirken İngiltere’nin müdahil olması sonrasında Zelenski Rusya’ya kafa tutmaya çalışıyor. Yaşanan bütün savaşlarda yaşananların insanlık suçu olduğunun unutulmaması gerekiyor.Savaşların ve bağlı olarak kırımların yaşanmadığı bir dünyanın yaşanmaması için Yüce Atatürk’ün söyleminin ne kadar değerli olduğu günlerden geçiyoruz. Yurtta Barış Dünyada Barış ilkesini öne çıkarmamız gerekiyor mu ne…SEVGİ ile kalınız…Bir süredir yazmakta olduğum BİR DEMET YAŞAM kitabımın 8. Cildini yayına hazırlamak için haftalık yazımı erkene alıyorum. Bu nedenle engin hoşgörünüze dayanarak izin istiyorum. Güzel günlerde buluşmak dileğimle…