Kıbrıs Türk Halkının mücadele tarihinde önemli bir yeri olan Baf Direnişinin 61’nci yıl dönümü ve bu direnişte şehit düşenler Gazi Baf Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma Gazi Baf Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Tokel tarafından yapıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel de törende birer konuşma yaptı.

Yapmış olduğu konuşmada Gazi Baf Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Tokel, yeni anıt projesinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kendisine bir vasiyeti olduğunu ve bu vasiyeti yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını anlatarak, anıt projesinin gerçekleştirilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti..

..9 Mart’ın Kıbrıs Türk halkını vatan topraklarından atmaya çalışanlara karşı verilen mücadelenin adı olduğunu belirten Türkay Tokel, özgürlükten, egemenlikten ve tarihten gelen haklardan vazgeçilmeyeceğinin altını çizdi..

..Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen de Baf’ta yaşanan direniş hakkında bilgi vererek, şanlı direnişin ve bu uğurda canlarını veren şehitlerin unutulmayacağını söyledi..

..Tören, şiirler okunmasıyla devam etti. Törende daha sonra Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı. Başbakan Ünal Üstel, Baf Direnişi’nin Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek , direnişin 61’nci yılında şehitlere yakışır, geleceğe taşınacak kalıcı bir anıtın hayata geçirilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti..

..9 Mart’ın çok anlamlı bir gün olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel , “9 Mart, savunmadan yoksun, silahları olmayan ama inancı olan, tankı tüfeği olmayan ama cesareti olan varoluş mücadelesi veren mücahitleri ve şehitlik mertebesine erişen şehitleri anma günüdür” diye konuştu..

..O günleri yaşayan biri olarak Kıbrıs Türk Halkının neler çektiğini ve 20 Temmuz 1974 mutlu barış harekatına kadar nasıl mücadele verdiğini iyi bildiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, yeni anıtın, bugünlere nasıl gelindiğini anlatan, gençlerin görüp ibret alacağı ve şehitlerin sonsuza kadar yaşatılacağı bir yapı olduğunu ifade etti..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ise törendeki konuşmasında Kıbrıs Türk halkını yok etmek için çıkılan yolda 9 Mart Direnişi’nin büyük anlamı bulunduğunu vurguladı. Geçmişte çok acılar çekildiğini anımsatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile özgürlüğe kavuşulduğunu ifade etti..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bir kez daha bütün dünya buradan Güzelyurt’tan Kıbrıs Türkü’nün çektiği acıları, ödediği bedelleri ve şu anda geldiğimiz aşamada egemenliğimizin bizler için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum” dedi..

..Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk Halkı için önemine de işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir anlaşmaya sadece egemenlik temelinde imza atacaklarını söyledi..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmenin şehitlere vefa borcu olduğuna da işaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm şehitlerimizi rahmetle andı..

Sonuç olarak ; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek , temellerinde kahraman Mehmetçiklerimizin , TMT mensuplarının , Mücahitlerimizin, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen çok Yaşa..