Başbakan Ünal Üstel KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yer alan Kayalar ayrımı- Sadrazamköy yolunda incelemelerde bulundu.

Toplamda 15 km olarak planlanan Kayalar ayrımı-Sadrazamköy yolunun Kayalar köyü çıkışına kadar 7 km’lik kesimi 5-6 metre platform genişliğine sahip olacak. Kayalar köyü çıkışından Sadrazamköy çıkışına kadar Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan 8 km’lik kesiminin platform genişliği ise 4-5 metre olacak.

Başbakan Ünal Üstel, halka öncelikle KKTC’de siyasi istikrarı sağlama sözü verdiklerini, siyasi istikrar sayesinde TC destekleriyle ülkenin ihtiyaç duyduğu proje ve çalışmaları birer birer yerine getireceklerinin altını çizdi.

Son dönemde inşaat sektöründe, turizmde ve eğitimde bir ivme kazanıldığını işaret eden Üstel, Rum hükümetinin ise her türlü baskıyı uygulamaya başladığını dile getirdi.

Üstel, ulaşım alanında gerek havada gerek karada gerekse de denizde her türlü iyileştirmeyi yapacaklarını işaret ederek, ulaşımın bir medeniyet olduğunu kaydetti.

Söz konusu yolda 40 yıl önce bir yamalama yapıldığını ve 40 yıldır taş taş üstüne koyulmadığını söyleyen Üstel, “Biz konuşmuyoruz. Biz iş yapıyoruz, biz çalışıyoruz. Koalisyon ortaklarımızla çalışmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Üstel, dün Kayalar ve Sadrazamköy’ün startını verdiklerini; Karaoğlanoğlu, Alsancak, Lapta yolunun ise bitme aşamasına geldiğini, ileriki günlerde ise Lapta, Geçitköy, Çamlıköy, Yılmazköy şeridini Lefkoşa’ya bağlayacaklarını dile getirerek, halkın seyahat ederken daha çağdaş ve konforlu yollara kavuşacağını belirtti.

Konuşmasında Girne-Çatalköy yolunun startını da verdiklerini söyleyen Üstel, ülkede yapımı tamamlanma noktasına gelen ve tamamlanan yollar hakkında da bilgi verdi.

Deniz giriş limanlarında da iyileştirme yapmayı planladıklarını duyuran Üstel, bu konudaki açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacaklarının altını çizdi.

Üstel, konuşmasının sonunda kendilerinin yeni kapı açmak için girişimde bulunduklarını ancak Rum tarafının ise mevcutları dahi engellemeye çalıştığını aktararak, halkın tüm bunları görmesi gerektiğini söyledi.

ARIKLI: “50 YILDIR EL DEĞMEYEN YOLLARA BİZİM ELİMİZ DEĞDİ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin verdiği sözlerden bir tanesini daha yerine getirmenin mutluluğunu ifade ederek, “En son 40 yıl önce bu yolda tadilat yapıldı ve üstünden 40 yıl geçilmesine rağmen işlem yapılmadı.” dedi.

Arıklı, kendi dönemlerinde sadece Kayalar-Sadrazamköy yollarını değil, 50 yıldır el değmemiş köy yollarını da yapma mecburiyetleri olduğunu söyleyerek, “Çayönü-Güvercinlik, Dipkarpaz-Manastır veya Dilekkaya yolu gibi 50 yıldır el değmeyen yollara bizim elimiz değdi.” şeklinde konuştu.

Anavatan Türkiye’nin desteğiyle de hükümetin verdiği sözleri yerine getirdiğini vurgulayan Arıklı, Değirmenlik-Çatalköy yoluna da çok kısa bir süre içinde başlayacaklarını ifade etti.

İncelemede, TC Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörü Aykut Mutlu, Kayalar ayrımı- Sadrazamköy yolu hakkında teknik bilgi vererek, Kayalar ayrımı-Sadrazamköy yolunun toplamda 15 km olacağını belirtti.

Kayalar Köyü çıkışına kadar 7 km’lik kesimin 5-6 metre platform genişliğine sahip olacağını aktaran Mutlu, Kayalar Köyü çıkışından Sadrazamköy çıkışına kadar Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan 8 km’lik kesiminin platform genişliğinin 4-5 metre olacağını dile getirdi.