Maliye Bakanı Özdemir Berova, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP milletvekilleri Devrim Barçın ile Salahi Şahiner’in deprem için toplanan kaynaklara ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. Berova, Barçın’ın konuşmasının yanlış ve yanıltıcı olduğunu savunarak, deprem için oluşturulan komiteden gelen her türlü bloke talebine Maliye tarafından anında onay verildiğini söyledi.

Berova, depremle ilgili düzenlemenin Meclis’ten geçen bir yasa olduğunu hatırlatarak, bu yasa kapsamında Başbakanlık altında bir komite oluşturulduğunu belirtti. Söz konusu komitede sendikalar, Müteahhitler Birliği, İnşaat Odası ve diğer sivil toplum örgütlerinin yer aldığını ifade eden Berova, bu yapının özellikle okulların güçlendirilmesi amacıyla ciddi emek ortaya koyduğunu söyledi.

Maliye Bakanı, Devrim Barçın’ın Meclis kürsüsündeki eleştirilerinin yalnızca hükümete değil, komitede çalışan sivil toplum temsilcilerine de haksızlık olduğunu savundu. Berova, komitede görev alanların sürece önemli katkı koyduğunu belirterek, yapılan eleştirilerin bu emeği değersizleştirdiğini ifade etti.

Berova, yasa kapsamında isteğe bağlı maaş kesintisiyle katkı sağlanabilecek bir düzenleme bulunduğunu da hatırlattı. Hükümeti oluşturan milletvekillerinin, okulların güçlendirilmesine katkı vermek amacıyla maaşlarından kesinti yapılmasını kendi rızalarıyla kabul ettiğini belirten Berova, CTP milletvekillerinin ise bu uygulamaya yanaşmadığını öne sürdü.

Özdemir Berova, deprem komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda Maliye’ye iletilen her türlü bloke talebinin anında kabul edildiğini söyledi.

Konuşmasında mevcut bakiyeye de değinen Berova, depremle ilgili alanda 758 milyon TL’lik bir tutarın bulunduğunu söyledi. Bu bakiyenin, ilgili kurulun karar üretip Maliye’ye talepte bulunması halinde kullanılacağını belirten Berova, bu tür taleplere dün olduğu gibi bugün de yarın da olumlu bakacaklarını ifade etti.