Ülke turizminin bugününü değerlendirip fırsatlar ve risklerle ilgili değerlendirmede bulunan Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, yasadışı olmasına rağmen sanal casino oyunlarının ülke geleceği için atom bombası niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

Aziz Korkmaz Kıbrıs TV’de yayınlanan “Ben Bilirim” programına konuk olan Kuzey Kıbrıs turizmine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Havalimanı yolundan toplu taşımaya, Rum lobisinin dijital karalama kampanyalarından online casino tehdidine kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmeler yapan Korkmaz, “Yol medeniyettir, ışık medeniyettir. Online casino ise bu ülke için bir atom bombasıdır” sözleriyle gündem yaratacak mesajlar verdi.

Korkmaz, Kuzey Kıbrıs’ın turizmde büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu potansiyelin yalnızca otellerin başarısıyla taşınamayacağını vurguladı. Özellikle havalimanı yolundaki aydınlatma eksikliğine dikkat çeken Korkmaz, turistin ülkeye ilk temas ettiği noktanın karanlık ve düzensiz bir görüntü vermesinin KKTC’nin imajına zarar verdiğini söyledi.

“TURİSTE MERHABA DEDİĞİMİZ YOL KARANLIK OLMAMALI”

KKTC Havalimanı yolunun ülkenin dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Korkmaz, bu güzergâhın hâlâ yeterli aydınlatmaya sahip olmamasını eleştirdi.

“Turiste merhaba dediğimiz yer orası. Fakat yol inanılmaz karanlık. Sanki bir karanlığın içerisindeyiz. Havalimanını yenilemek elbette güzel ama o havalimanına giden yol da bu ülkenin vitrini” diyen Korkmaz, çok basit çözümlerle önemli fark yaratılabileceğini söyledi.

Korkmaz, fosforlu yol çizgileri gibi düşük maliyetli uygulamaların Avrupa’da kullanıldığını hatırlatarak, “Amerika’yı yeniden keşfetmenin anlamı yok. Çok basit çözümlerle hem güvenliği artırabiliriz hem de ülkeye ikonik bir görünüm kazandırabiliriz” ifadelerini kullandı.

“BİR YOL KAÇ KERE YAPILIR?”

Programda Girne-Lefkoşa yolu ve genel yol altyapısına da değinen Korkmaz, ulaşımın turizm kalitesinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Yol, ışık ve yönlendirme sistemlerinin yalnızca yerel halk için değil, turistin güvenliği ve ülke algısı için de kritik olduğunu söyleyen Korkmaz, “Bir yol kaç kere yapılır anlamadık gitti” sözleriyle altyapıdaki tekrar eden sorunlara dikkat çekti.

“TURİST OTELDEN ÇIKMAK İSTİYOR, CASİNO-OTEL ARAÇLARI VE TAKSİLER OLMASA TOPLU TAŞIMA İMKANSIZLIKLARIYLA BU MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR”

Korkmaz’ın en önemli vurgularından biri de toplu taşıma eksikliği oldu. Kuzey Kıbrıs’a gelen turistlerin sadece otel içinde kalmadığını, özellikle turnuva ve etkinlik turizmiyle gelen misafirlerin ailelerinin, arkadaşlarının ve refakatçilerinin ülkeyi gezmek istediğini belirten Korkmaz, mevcut ulaşım altyapısının bu talebi karşılayamadığını söyledi.

“Otellerin araçları var, taksiciler büyük emek veriyor ama matematiksel olarak bu talebi karşılamak mümkün değil. Toplu taşımanın olmadığı yerde turist özgürce hareket edemez” diyen Korkmaz, raylı sistem fikrinin yeniden gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

Korkmaz’a göre toplu taşıma yalnızca turisti rahatlatmayacak; aynı zamanda otellerin, taksicilerin, Airbnb işletmecilerinin ve yerel esnafın üzerindeki baskıyı da azaltacak.

“TURNUVA TURİZMİ AMBARGOYU DELEN MİLLİ BİR MESELEDİR”

Programda poker turnuvalarına ve uluslararası organizasyonlara da geniş yer ayıran Korkmaz, Merit markasının ev sahipliği yaptığı turnuvaların Kuzey Kıbrıs için yalnızca bir casino etkinliği olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Korkmaz, “Yaptığımız her uluslararası organizasyon, ambargoyu biraz daha deldiğimiz, kapıları biraz daha açtığımız, kendimizi dünyaya biraz daha tanıttığımız milli bir meseledir” dedi.

Poker, e-spor, konser ve kongre gibi uluslararası organizasyonların ülke tanıtımı için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Korkmaz, bu etkinliklerin KKTC’ye yatırım, nitelikli insan hareketliliği ve dijital görünürlük sağlayabileceğini vurguladı.

“RUM LOBİSİ SADECE SİYASETTE DEĞİL, DİJİTALDE DE SALDIRIYOR”

Aziz Korkmaz’ın en dikkat çeken açıklamalarından biri de Rum lobisine yönelik oldu. Korkmaz, Rum tarafının Kuzey Kıbrıs turizmini itibarsızlaştırmak için dijital platformlarda sistematik negatif yorumlar yaptığını ileri sürdü.

Korkmaz, “Eğer biz kendimizi savunmazsak, algoritmalar onların yazdığı gibi anlatacak” diyerek dijital dünyada sessiz kalmanın büyük bir hata olduğunu söyledi.

Google yorumları, sosyal medya paylaşımları ve uluslararası platformlardaki negatif içeriklere karşı KKTC halkının daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirten Korkmaz, “Gördüğümüz her yanlış yoruma medeni, kibar ama net bir şekilde cevap vermeliyiz. Biz burada cennette yaşıyoruz demeliyiz” ifadelerini kullandı.

Korkmaz, Rum tarafının Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’taki varlığını uluslararası PR malzemesi haline getirdiğini de söyledi. Bölgedeki savaş atmosferinin ve Güney Kıbrıs’ın askeri ilişkilerinin turizm algısı üzerinde baskı yarattığını ifade eden Korkmaz, KKTC’nin bu söylemlere karşı ortak bir duruş geliştirmesi gerektiğini belirtti.

“Türkiye’nin burada olması hepimizin can güvenliği demektir. Bunu tehdit gibi göstermeye çalışıyorlar. Buna karşı kavga ederek değil, medeni ve güçlü bir antitezle cevap vermeliyiz” dedi.

“ONLİNE CASİNO RUM LOBİSİ KADAR TEHLİKELİDİR”

Programın en sert çıkışı ise online casino başlığında geldi. Korkmaz, Kuzey Kıbrıs için land-based yani fiziki casino ve otel yatırımlarının büyük istihdam, vergi, satın alma ve ekonomik canlılık yarattığını belirterek, online casino modelinin bu yapıyı yıkabileceğini söyledi.

“Online casino bizim için birincil tehditlerden biridir. Rum kadar tehlikelidir” diyen Korkmaz, fiziki casino ve otel işletmelerinin binlerce kişiye istihdam sağladığını, buna karşılık online casino modelinin birkaç kişilik ofislerle devasa bir ekonomik yapıyı devre dışı bırakabileceğini ifade etti.

Korkmaz, “Online casino bu ülke için atom bombası kadar tehlikelidir. İstihdam kaybolur, esnaf etkilenir, restoranlar, okullar, üniversiteler, bütün ekonomi kriz sarmalına girer” sözleriyle uyarıda bulundu.

Online casino girişimlerine karşı çok net bir duruş sergileyen Korkmaz, bu alanın denetlenmesinin neredeyse imkânsız olduğunu söyledi. İnternetin kaotik yapısına, kripto para hareketlerine ve yasa dışı bahis risklerine dikkat çeken Korkmaz, fiziki casino yatırımlarının ise lisanslı, kayıtlı ve denetlenebilir olduğunu belirtti.

“Buradaki tesislerin sahibi belli, çalışanı belli, müdürü belli, yatırımı belli. İnternette ise muhatap yok. Online casinoyu Kuzey Kıbrıs’a sokmaya çalışmak, bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanetlerden biridir” dedi.

Programın sonunda Korkmaz, Kuzey Kıbrıs turizmi için yapay zekâ destekli dijital rehber uygulaması önerisini yeniden gündeme getirdi.

Bu uygulamanın turistin taksi, otel, müze, restoran, tarihi alan ve gezi rotalarına kolayca ulaşmasını sağlayabileceğini söyleyen Korkmaz, klasik broşür döneminin geride kaldığını belirtti.

“Turist Girne Kalesi’ne yaklaştığında telefonuna bildirim gidecek. Kendi dilinde oranın hikâyesini dinleyecek. Alman ise Almanca, Japon ise Japonca, İngiliz ise İngilizce anlatacağız. Bu teknoloji artık var” diyen Korkmaz, böyle bir uygulamanın Kuzey Kıbrıs turizmi için gecikmiş ama çok gerekli bir adım olduğunu söyledi.

Korkmaz, “Kimse yapmazsa ben yapacağım. AI ile oturup yazacağım, yaptık oldu diye ortaya koyacağım” sözleriyle de dikkat çekti.

Programın sonunda KKTC turizmi için birlik çağrısı yapan Aziz Korkmaz, ülkenin hem tanıtılması hem de savunulması gerektiğini söyledi.

Korkmaz, “Rum lobisine karşı tek yumruk olmalıyız. Uluslararası organizasyonlarımıza sahip çıkmalıyız. Yol medeniyettir, ışık medeniyettir. Basit çözümlerle, küçük nüanslarla çok güzel işler yapılabilir” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.