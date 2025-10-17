13.10.2025 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Boş Vaatlerle Değil Kalıcı Eserler Kazandırmak İçin Yola Çıktım Dedi”.

KKTC Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı sayın Ersin Tatar “Daha Güçlü, Özgür ve Bağımsız Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Sandığa Gidin” çağrısı yaparken net Vizyon ve güvenli bir gelecek vaad etti.

Yeniden seçilmesi halinde yeni dönemde “Atak Diplomasi” vizyonunu hayata geçireceğini belirten Ersin Tatar, bu vizyonun yalnızca dış politikayla sınırlı olmadığını; halkın refahı , güvenliği ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen aktif, üretken ve girişimci bir dönemi ifade ettiğini kaydetti.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde Türk Ajansı Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halkın desteğiyle “Öğretilmiş Çaresizliği Aşarak “İki Devletli Çözüm” vizyonunu kararlılıkla ortaya koymaktan ve bu duruşu uluslararası platformlarda kayda geçirmekten gurur duyduğunu ifade etti..

..2020 yılında KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen sayın Ersin Tatar, halkın çoğunluğunun oyuyla seçilmenin ve halkın iradesine sadakatle bağlı kalmanın kendisi için en büyük onur olduğunu vurguladı…

.. KKTC Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar, 5 yıllık görev süresinde çok gurur duyduğu icraatın ise, halkın desteğiyle öğretilmiş çaresizliği aşarak “İki Devletli Çözüm” vizyonunu kararlılıkla ortaya koyarak, bu vizyondan asla geri adım atılmayacağının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Rum liderin önünde teyit edilip kayıtlara geçirilmesi olduğunu ifade etti..

..KKTC’nin kendi resmi ismi ve bayrağıyla oy birliğiyle Türk Devletleri Teşkilatına Gözlemci Üye kabul edilmesini ve Avustralya’ya gerçekleştirdiği ziyareti de anlamlı ve gurur verici olarak nitelendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şu ifadelere yer verdi:

180 milyona yaklaşan nüfusuyla Çin’den Doğu Avrupa’ya ve Akdeniz’e uzanan geniş bir coğrafyada varlık gösteren Türk Devletleri Teşkilatı’na , kendi resmi ismimiz ve bayrağımızla oy birliğiyle ‘Gözlemci Üye” Kabul Edilmemiz, Bizim İçin Büyük Bir Gurur Kaynağıdır..

Öte yandan önemli sayıda Kıbrıs Türkünün yaşadığı Avustralya’ya gerçekleştirdiğim ziyaret de benim için son derece önemliydi. İlk kez bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanının bu büyük kıta ülkesindeki vatandaşlarımızla bir araya gelmesi, en mutlu olduğum ve gurur duyduğum anılardan biridir..

..Görev süresinde kalıcı eserler bırakmanın mutluluğunu ve gururunu da yaşadığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni Cumhurbaşkanlığı Binası, Cumhuriyet Meclisi ve Yüksek Mahkemenin de yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkesinin hizmete açılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı..

..KKTC Cumhur Başkanı Ersin Tatar, içerisinde Milli Kütüphane ile spor ve sosyal tesislerin yer aldığı, adanın en büyük park alanının da en çok gurur duyduğu eserlerden olduğunu ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “TEKNOFEST 2025 Lefkoşa etkinliğini ayrıca vurgulamak istediğini belirterek, 225 000’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun , KKTC tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir etkinlik olduğunu söyledi. Bu süreçte kendisini en çok zorlayan konuyla ilgili soruyu da yanıtlayan sayın Ersin Tatar, şunları kaydetti..

.. “Zorlanmaktan ziyade beni hayrete düşüren asıl konu, öğretilmiş çaresizlik içinde debelenen ve sadece Rum kesimine yarayan mevcut statükonun değişmesini, adadaki bu bozuk ve adaletsiz düzenin yıkılmasını reddeden CTP yönetimi ile adayının tutumudur..

..Değişen dünyaya ve küresel koşullara rağmen 70’li yılların Soğuk Savaş döneminden kalma, tüketilmiş Federasyon modeline dogmatik biçimde bağlı kalınmasını anlamakta güçlük çektiğini ifade eden sayın Ersin Tatar, şöyle devam etti:

Ancak inanıyorum ki sonunda onlar da bu defterin artık kapandığını ve Federasyon masalına kimsenin inanmadığı er ya da geç ama mutlaka anlayacaklardır. Hatta CTP’nin adayının açıklamaları, bizim bulunduğumuz pozisyona giderek yaklaştıklarını gösteriyor. Nihayetinde aklın yolu birdir..

..Bu süreçte Kıbrıs müzakerelerinde izlediği yol haritasının ve Türkiye başta olmak üzere Türk devletleriyle kurduğu ilişkilerin, KKTC’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız ve hukuksuz izolasyonların, halkın tüm iradesine rağmen devam ettiğine dikkat çekti:

.. “Bu zulüm kabul edilemez!” diyen KKTC Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar, 2017 yılına kadar sürdürülen Federasyon temelli müzakere sürecinin resmen çöktüğünü ve o tarihten bu yana müzakere sürecinin başlamadığını ifade etti..

Vizyonunun temellerinin Başbakanlık dönemine dayandığını belirten sayın Ersin Tatar, şöyle devam etti: Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası Statü temelinde iki devletin işbirliğine dayalı bir vizyonla seçime girdim ve halkımızın takdiriyle Cumhurbaşkanı oldum. Bu vizyonu uluslararası alanda resmileştirmek amacıyla temaslara başladım ve 2021’de BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenen 5+BM gayrı resmi zirvesinde bu vizyonu kayda geçirdim. Bu zirve, Kıbrıs Müzakere Tarihinin Dönüm Noktadır..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu süreçte Türkiye’nin verdiği güçlü desteğin kendileri için her zaman güven ve güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in raporunda, iki taraf arasında ortak bir zemin bulunmadığının tespit edilmesinin anlamsız müzakere döneminin kapandığını ve Federasyonun artık ortak bir zemini olmaktan çıktığını gösterdiğini söyledi..

DEVAM EDECEK..