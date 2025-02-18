AKSA SÜPER LİG 19. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 19. Haftası pazartesi akşamı oynanan 2 maçla tamamlanırken, şampiyonluk yarışındaki heyecan daha da büyüdü.

Süper Ligin 19. Haftasında zirve yarışında olan lider Mağusa Türk Gücü, takipçileri M. Değirmenlik, Doğan Türk Birliği, Cihangir ve Lefke takımları haftayı galibiyetle kapatarak şampiyonluk yarışındaki iddialarını ortaya koydular.

MTG, Değirmenlik, Cihangir ve Lefke konuk oldukları düşme potası içindeki veya play-out hattındaki takımları mağlup ederek önemli bir virajı kayıpsız geçerken, Doğan T. Birliği de ikinci devrenin çıkışta olan takımı Gençlik Gücü’nü net bir skorla mağlup ederek iddiasını ortaya koydu.

İkinci devreye kötü başlayan iki takım Dumlupınar ile Çetinkaya arasındaki mücadeleyi yeni teknik direktörü Abbas Osum’lu Çetinkaya kazanırken, haftanın tek berabere biten maçı ise Esentepe ile A. Yeşilova arasında oynandı. Alt sıraların en kazançlı takımı ise rakiplerinin haftayı puansız kapattığı haftayı evinde Mesarya’yı mağlup eden Karşıyaka oldu.

Bu hafta süper Ligde oynanan 8 maçın 5 tanesini deplasman takımları kazanırken, 2 maçı ev sahipleri kazandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan tüm maçlarda gol atılırken, kale ağları toplam 31 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasına yaklaşıldı. Bu gollerin 17 tanesini yerli futbolcular atarken 14 golü ise yabancılar attılar.

Haftayı Değirmenlik’ten Hüseyin Deynekli ile MTG’den Andy Okpe hat-trick yaparak kapayan futbolcular olurken, atılan gollerden 4 tanesini futbolcular kendi kalelerine attılar.

En farklı galibiyetini Gönyeli’yi 5 -0 mağlup eden M. Değirmenlik alırken, en gollü maç ise Yenicami ile MTG arasından oynanan ve 3 – 5 skorla biten maç oldu.

Bu haftaki maçlarda 40 sarı kart gösterilirken, 2 tane de kırmızı kart çıktı.

Gol krallığı yarışında MTG’den Şenol Şoför haftayı golsüz kapatmasına karşın 17 golle zirvede yer alırken, haftayı birer golle kapatan Lefke’den Fourmy ve Çetinkaya’dan Djabi 16 gole ulaştılar.

Haftanın Takımı: Lefke

Süper Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göçmenköy deplasmanında uzun süre yenik giden Lefke rakibini son bölümde bulduğu gollerle galip gelerek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyarak rakiplerine gözdağı verdi.

Haftanın Futbolcusu: Hüseyin Deynekli(M. Değirmenlik)

Şampiyonluk yarışında olan M. Değirmenlik’in şike iddiaları nedeniyle çalkantılı günler yaşadığı anlardan biri olan Gönyeli maçında sahneye çıkan ve attığı 3 gol ve oynadığı futbolla Gönyeli’yi adeta yıkan Hüseyin Deynekli haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu(Cihangir)

Konuk olduğu Gençler Birliği deplasmanında takımının 2 -1 geride olduğu dakikalarda yaptığı değişiklikler ve futbolcularını maça iyi adapte ederek iyi bir futbol oynatan Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.

Haftanın Hakemi: Tufan Çerçioğlu(Doğan T. Birliği – GG)

Doğan T. Birliği ile Gençlik Gücü arasında oynanan zorlu maçın orta hakemliğini yapan Tufan Çerçioğlu, maç boyunca pozisyonlara yakın olarak iyi yorumladı. Oyuncularla iyi diyalog içinde az kart göstererek, maçı da oynatmayı tercih eden Çerçioğlu haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kareası:

Mehmet Şakar(Çetinkaya), Selçuk Sergeç(Cihangir), Mehmet Neşe(Karşıyaka), Babacar(Cihangir)

Haftanın Onbiri:

İrfan (Lefke), Bahadır (Karşıyaka), Kaan(Lefke) Yusuf (Çetinkaya), Mustafa(Doğan T. B), Yankı(Cihangir), Erhun(MTG), Mustafa Süzgen(Lefke), Kenan(DTB), Fourmy(Lefke), Okpe(MTG)

AKSA Süper Lig 19. Hafta sonuçları

Gönyeli-M.Değirmenlik: 0 – 5

Esentepe-A.Yeşilova: 1 – 1

DND G.Birliği-Cihangir: 2 – 3

Karşıyaka-Mesarya: 2 – 1

TH Dumlupınar-Çetinkaya: 0 – 2

Yenicami-Mağusa Türk Gücü: 3 – 5

Göçmenköy-Lefke: 1 – 2

Doğan TB-CB G.Gücü: 3 – 0

Aksa Süper Lig 20. Hafta programı

Mağusa T. Gücü – Esentepe

Çetinkaya – Yenicami

Cihangir – M. Değirmenlik

Mesarya – T. H. Dumlupınar

A.Yeşilova – Doğan T. Birliği

DND Gençler Birliği – Göçmenköy

Lefke – Karşıyaka

C. B. Gençlik Gücü – Gönyeli

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

