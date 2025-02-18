Milan ve Feyenoord, Şampiyonlar Ligi son 16 play off turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.
Feyenoord, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Milan ile 1-1 berabere kaldı ve adını son 16’ya yazdırdı.
MİLAN ERKEN VEDA ETTİ
Milan ise Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.
İtalyan ekibinin golünü 1. dakikada Santiago Gimenez atarken, Feyenoord golü 73. dakikada Carranza ile buldu.
Hollanda temsilcisinde Theo Hernandez, 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Feyenoord bir üst tura yükseldi.