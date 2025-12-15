AKSA SÜPER LİG 13. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 13. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, lider Cihangir puan farkıyla liderliğini sürdürdü.

Son iki haftada birebir rakipleriyle oynadığı maçlardan beraberlikle ayrılan Cihangir 13. Haftada konuk ettiği Mormenekşe’yi farklı geçerek zirvedeki yerini perçinlerken, takipçisi C. B Gençlik Gücü ise zorlu A. Yeşilova deplasmanından ikinci devrede bulduğu gollerle galip ayrılarak, lideri 1 puan geriden takibe devam etti.

Zirve takipçilerinden Doğan Türk Birliği ise konuk olduğu Karşıyaka ile berabere kalarak yarışta önemli bir 2 puanı kaybederek liderle puan farkının açılmasına neden oldu. Karşıyaka ise aldığı bir puanla bir basamak daha yükseldi.

Sezona kötü başlayan Mağusa T. Gücü ise konuk ettiği Yenicami’yi tek golle geçerek yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak gözünü üst sıralara dikti. Bu sezon deplasman galibiyetleriyle dikkat çeken Esentepe takımı konuk olduğu Yeniboğaziçi’ni de mağlup ederek deplasmanda 4. galibiyetini almış oldu. Yeniboğaziçi ise evinde kazanamayarak umutlarını iyice azalttı.

Süper Ligde genç bir kadroya sahip olan ekiplerden olan K.Kaymaklı konuk ettiği Lefke’yi tek golle mağlup ederek yukarıya yükselişine devam etti. Lefke ise istikrarsız grafiğini devam ettirdi. Son 4 haftadır galip gelemeyen Çetinkaya renktaşı Dumlupınar’ı farklı mağlup ederek derin bir nefes alırken, Dumlupınar takımı ise deplasmanda oynadığı 5. maçını da kaybetti.

Ligin dibine demir atan Mesarya konuk olduğu alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gönyeli’yi farklı mağlup ederek hem sezonun ilk galibiyetini aldı hem de ileriki haftalar için umut tazeledi.

Bu hafta oynanan 8 maçın dördünü ev sahipleri, 3’ünü deplasman takımları kazanırken bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan tüm maçlarda gol atılırken, kale ağları 22 kez havalanarak, 2,75 gol ortalaması ile sezonun kısır haftalarından biri oldu. En gollü ve en farklı galibiyet ise Cihangir – Mormenekşe maçındaki 6 – 0’lık skor oldu.

Atılan 22 golün 16 tanesini yabancı futbolcular atarken, 6 golü ise yerli futbolcular attı.

Gol krallığı yarışında ise Karşıyaka’dan Papa Ndior bu hafta attığı tek golle gol sayısını 15 yaparak krallığını sürdürürken, Cihangir’den Ndong Meye de bir gol atarak gol sayısı 13 yaptı.

Bu hafta oynanan maçlarda adeta kart yağmuru olurken, 8 kırmızı kart ve 36 sarı kart gösterilerek sezonun en fazla kırmızı kartının çıktığı hafta oldu.

Haftanın Takımı: C.B Gençlik Gücü

Zirve yarışında liderin 1 puan gerisinde olan China Bazaar Gençlik Gücü konuk olduğu güçlü rakibi A. Yeşilova karşısında ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılarak hem önemli bir virajı kayıpsız geçti hem de zirve iddiasını ortaya koyarak rakiplerine gözdağı verdi.

Haftanın Futbolcusu: Orkhan Agadzada (MTG)

Mağusa Türk Gücü’nün son haftalarda aldığı galibiyetlerde attığı gollerle önemli katkı sağlayan Orkhan Agadzade bu hafta da Yenicami karşısında galibiyeti getiren golü atarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Hasan Topaloğlu (Mesarya)

Ligde son sırada olan Mesarya takımının başına 2 hafta önce geçen teknik direktör Hasan Topaloğlu, birebir rakiplerinden sayılan Gönyeli deplasmanında takımını iyi organize ederek net bir galibiyet almasını sağladı

Haftanın Hakemi: Şakir Azizoğlu(K.Kaymaklı – Lefke)

K.Kaymaklı ile Lefke arasında oynanan zorlu karşılaşmanın orta hakemi Şakir Azizoğlu, maç boyunca pozisyonlara yakın ve yerinde düdükleriyle maçta sertliklere izin vermezken, maça etki edecek düdük çalmayarak haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kareası:

Ufuk (MTG), Ahmet (C. B Gençlik Gücü), Ebuka (Cihangir), Ndior(Karşıyaka)

Haftanın Onbiri:

Kemal (GG), Bahadır(K. Kaymaklı), Osman(Esentepe), Adil(GG), Tugay(Mesarya), Deran(K.Kayamklı) Meye(Cihangir), Sulyman(Esentepe), Miracle(Mesarya), Djabi(Çetinkaya), Babacar(Cihangir)

Aksa Süper Lig 13. Hafta sonuçları

Gönyeli – Mesarya: 0 – 3

Yeniboğaziçi – Esentepe: 1 – 2

Cihangir – Mormenekşe : 6 – 0

Karşıyaka – Doğan T. Birliği: 1 – 1

Çetinkaya – Dumlupınar: 4 – 0

Mağusa T. Gücü – Yenicami: 1 – 0

K. Kaymaklı – Lefke: 1 – 0

A. Yeşilova – C.B. Gençlik Gücü: 0 – 2

Aksa Süper Lig 14. Hafta programı:

Doğan T. Birliği – A. Yeşilova

Mesarya – Yeniboğaziçi

Dumlupınar – K. Kaymaklı

C.B Gençlik Gücü – MTG

Yenicami – Çetinkaya

Esentepe – Cihangir

Mormenekşe – Karşıyaka

Lefke – Gönyeli

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

