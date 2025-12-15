Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yolculuğuna Rams Başakşehir'i konuk ederek başlayacak.

Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Galatasaray'da kaleyi Günay Güvenç koruyacak.

Sağ bekte Roland Sallai, sol bekte ise Kazımcan Karataş yer alacak. Savunmanın ortasında ise Arda Ünyay ve Abdülkerim Bardakcı'nın olması bekleniyor.

Orta sahada Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan ikilisinin önünde Gabriel Sara forma giyecek.

Hücum hattının kanatlarında Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz şans bulacak.

Galatasaray'da, ileri uçtaysa Mauro Icardi görev yapacak.