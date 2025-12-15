Yakın Doğu Üniversitesi’nin geleneksel fakülteler arası salon futbolu (futsal) turnuvası, RA25 Spor Salonu’nda gerçekleşen nefes kesen final müsabakalarıyla sona erdi. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen turnuva, bu yıl da yoğun katılım ve yüksek tempo ile kampüste büyük bir heyecan yarattı. Final gününde tribünleri dolduran öğrenciler ve akademisyenler, takımlarına coşkulu bir şekilde destek verdi. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nin mücadele ettiği final müsabakasında beşer dakikalık sürelerle her iki takımın da formasını giydi.

Toplam 10 takımın mücadele ettiği turnuvanın büyük finalinde, günün en çok merakla beklenen karşılaşması Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp Fakültesi arasında oynandı. Yüksek tempoda geçen ve heyecanı son dakikalara kadar düşmeyen mücadelede Diş Hekimliği Fakültesi rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Tıp Fakültesi turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Başarılı performansıyla dikkat çeken Eczacılık Fakültesi ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevcan Kurtulmuş Yılmaz tarafından takdim edildi.