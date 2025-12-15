CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen Masters Golf Turnuvası, 13 Aralık Cumartesi ve 14 Aralık Pazar günü oynandı. Sezon içerisinde yapılan turnuvalarda elde edilen derecelere göre oluşan Creditwest Bank Best of Seven Series Liginde ilk 12 sırada yer alan golfcülerin oynadığı ve yılın en önemli turnuvalarından biri olan 2 günlük turnuva sonrasında Olgun Emirzade, toplamda 153 vuruş ile en yakın rakibinin 5 vuruş önünde turnuvayı tamamladı ve 2025 Masters Şampiyonu oldu.

Stroke Play formatında, Course Handicapın % 90’ı baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada Gülay Garabli 158 vuruş ile ikinci olurken, Ian Steven da yine 158 vuruş ( back nine score ) ile turnuvanın üçüncüsü oldu.

Turnuva sonrası ödüller CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı Hasan İlkay tarafından takdim edildi.