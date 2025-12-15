KKTC Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Carlton Gençler Ligi Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Lefkoşa Badminton Kulübü turnuvayı şampiyon olarak noktaladı. Gençler liginde ikinciliği Yakın Doğu Üniversitesi, üçüncülüğü ise N&F Cyprus Sports Akademi alırken, Ortadoğu SK ise ligi dördüncü olarak tamamladı.

Sabah 09.00 da başlayan karşılaşmalar akşam saat 22.30 da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. 9 kulübün katılımı ile gerçekleşen Gençler Liginde gün boyunca çekişmeli 80 maçın oynandığı turnuvada sporcular birbirleriyle centilmence ve kıyasıya mücadele ederek kendilerini geliştirmeye çalıştılar.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz turnuva sonunda yaptığı açıklamada gençler liginin tamamlandığını, ligde mücadele eden sporcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve organizasyonda görev alan antrenörler, kulüp yöneticileri ile hakemleri tebrik etti.

CARLTON GENÇLER BADMİNTON LİGİNDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1. LEFKOŞA BADMİNTON KULÜBÜ

2. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

3. N&F CYPRUS SPORTS. AKADEMİ

4. ORTADOĞU SPOR K.