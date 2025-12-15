Mağusa Türk Gücü, yabancı futbolcusu Andy Okpe ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-yeşilli kulüpte alınan karar doğrultusunda Okpe ile karşılıklı olarak vedalaşıldığı öğrenildi.

Andy Okpe, son oynanan Yenicami karşılaşmasında da maç kadrosunda yer almadı. Bu gelişme, ayrılık kararını netleştiren önemli bir detay olarak dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle takımın şampiyonluğunda pay sahibi olan Andy Okpe, bu sezon 13. hafta itibarıyla 5 golde kaldı. Takımdan tüm yabancılarını gönderen Mağusa Türk Gücü, Pazar günkü Yenicami karşılaşmasına yabancısız çıktı. Mağusa Türk Gücü’nde yönetimin devre arası transfer döneminde 3 yeni yabancı oyuncu ile takımı takviye edeceği belirtildi.