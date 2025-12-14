Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Erkekler Final Serisi ilk karşılaşması Cumartesi günü Mağusa Arena Spor Salonunda Erenköy Karpaz Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor(GMBÇS) arasında oynandı.

GMBÇS baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak Seride 1-0 üstünlük yakaladı.

U17 Erkeklerde Final Serisi 2. karşılaşması 17 Aralık Çarşamba akşamı saat 19.30 da Arena Spor Salonunda oynanacak. GMBÇS bu maçtan galip ayrılması halinde 2025-2026 Sezonu U17 Erkekler Lig Şampiyonluğunu elde edecek.

ERENKÖY KARPAZ BELEDİYESİ VE DAÜ FİNALE YÜKSELDİ

Öte yandan U17 Kızlarda Final Four Yarı Final karşılaşmaları Cumartesi günü Mağusa Arena Spor Salonunda oynandı.

Günün ilk Yarı Final karşılaşmasında Erenköy Karpaz Belediyesi ile MSA karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-1 lik skorla galip ayrılan taraf Erenköy Karpaz Belediyesi oldu. EKBV Bu sonuçla Finale yükselen ilk takım oldu.

Bu müsabakanın ardından oynanan 2. Yarı FInal karşılaşması DAÜ ile GMBÇS arasında oynandı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan 3-1 lik skorla galip ayrılan DAÜ diğer finalist oldu.

U17 Kızlarda Final Müsabakası 17 Aralık Çarşamba akşamı Mağusa Arena Spor Salonunda oynanacak.

Karşılaşmadan galip ayrılacak takım 2025- 2026 Sezonu U17 Kızlar Ligi Şampiyonluğunu elde edecek.