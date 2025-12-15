Stat: Chobani

Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Anıl Usta

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 55 Levent Mercan), Fred (Dk. 67 İsmail Yüksek), Alvarez (Dk. 78 Bartuğ Elmaz), Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Oğuz Aydın), Duran (Dk. 67 Szymanski)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Guilherme (Dk. 85 Yasir Subaşı), Jin-Ho (Dk. 46 Pedrinho), Bardhi (Dk. 90 Kaan Akyazı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 90 Jevtovic), Bjorio, Muleka, Umut Nayir (Dk. 85 Melih Bostan)

Goller: Dk. 28 (Penaltıdan) ve Dk. 37 Talisca, Dk. 30 Mert Müldür, Dk. 87 Asensio (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 4-0 kazandı.

Mücadelede ev sahibi takım Talisca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Mert Müldür 30. dakikada farkı ikiye çıkardı. Talisca 37. dakikada kendisinin iki, takımının 3. golünü kaydetti: 3-0. İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Asensio maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 4-0.

Ligin tek namağlup takımı olan Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada ikinci sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan TÜMOSAN Konyaspor ise 16 puanla 12. sırada kaldı.