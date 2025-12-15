Serveroğlu Geçitkale başkanı Ahmet Kadı hakem camiasından ve Zekai Töre’den özür dileyerek olayın bir anlık sinirle meydana geldiğini bir kere daha sahalarında böyle bir olayın yaşanmaması için daha çok dikkatli olacaklarını ifade etti.

Hatırlanacağı gibi ligde Cumartesi günü oynanan Serveroğlu Geçitkale-Baf Ülkü Yurdu maçında Geçitkale 1-0 öndeyken Baf Ülkü Yurdu maçın uzatma dakikalarında beraberlik golünü bulmuş, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle Geçitkale’nin tecrübeli oyuncusu İrfan Boşnak itirazda bulunmuş maçın hakemi Zekai Töre’nin kendisine kırmızı kart göstermesi sonrasında da hakeme müdahalede bulunmuştu. Olay sonrasında yardımcıları ile birlikte soyunma odasına giden hakem Zekai Töre, maçı tatil ettiğini açıklamıştı.

“BİZ DE ÇOK ÜZÜLDÜK”

Yaşanan olay ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Geçitkale Başkanı Ahmet Kadı, bugüne kadar sahalarında böyle bir olayın yaşanmadığını hatırlatarak yaşanan olayın tüm camiayı çok üzdüğünü, Zekai Töre’den ve tüm hakem camiasından özür dilediklerini ifade etti. Başkan Kadı, İrfan’ın da son derece üzgün olduğunu ekleyerek bir kere daha böylesi bir olayın yaşanmaması için gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.