Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Lig’in 4. haftasında, Deniz Plaza Darts Takımı kendi sahasında konuk ettiği Akçay Spor Kulübü karşısında üstün bir performans sergileyerek mücadeleyi 11–5 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Deniz Plaza, ligdeki yoluna 4 maçta 4 galibiyet ile devam ederek önemli bir ivme yakaladı. Takımın disiplinli oyun anlayışı ve yüksek konsantrasyonu galibiyette belirleyici oldu.

Karşılaşma sonrası sporcular büyük sevinç yaşarken, takım adına sahada üstün bir mücadele ortaya kondu.

Mertcan Soforoğlu’nun da aralarında bulunduğu sporcular, başarıyı birlikte kutladı.

Deniz Plaza Darts ekibi, aldığı bu sonuçla şampiyonluk yolunda iddiasını bir kez daha ortaya koydu