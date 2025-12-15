Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Gaziantep FK'da ayrılık yaşandı. Gaziantep ekibinde teknik direktör Burak Yılmaz görevinden istifa etti.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Dün Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan teknik direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı

Yılmaz, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu şehirde farklı şeyler var. Buraya geldiğimiz 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, 'Takım neden oynamıyor?' dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla" ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz'la 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi

Kırmızı siyahlılar ile ligde 14 maça çıkan Burak Yılmaz 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 23 puana sahip olan Gaziantep FK ligde 7. sırada yer alıyor.