22 Şubat Cumartesi günü Lefkoşa’da Ahmet Keskin’e düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen Metin Emininaç’ın, 14 Şubat tarihinde Facebook’ta "KKTC İş ve İşçi Arayanlar" adlı grupta iş aradığı ortaya çıktı. Emininaç, ilanında "Şu an Girne'deyim, otellerde veya kafelerde iş arıyorum. Konaklamalı tercih ederim. Yardımcı olursanız sevinirim" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Emininaç, aynı zamanda ilanında WhatsApp üzerinden iletişim için telefon numarasını da paylaşmıştı.

Polis, Metin Emininaç’ın 23 Şubat tarihinde tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde 12 Şubat’ta ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığınının tespit edildiğini söylemişti.