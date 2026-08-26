Gönyeli, Girne ve İskele'deki uyuşturucu operasyonlarında beş kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, D.G.(E-26) ve R.S.’nin (K-19) evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, küllük ile üç adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu kişiler ise tutuklandı.

Girne’de de dün saat 21.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen M.E.’nin (E-34) üzerinde ve sonrasında evinde yapılan aramalarda yaklaşık beş gram ağırlığında kokain türü ile iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. M.E. de tutuklandı.

Öte yandan İskele Long Beach Çemberi’nde ise bu sabah 00.30 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.K.A.(E-41) ile Ö.İ.’nin (K-32) şüpheli hareketleri üzerine araçları arandı.

Aramada, içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Akabinde Ö.İ.’nin Gazimağusa’daki evinde yapılan aramada ise içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan üç adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu kişiler tutuklandı.