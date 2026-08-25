Çello Dikmen Gücü, yaklaşık 50 yıllık kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 1. Lig’e yükselmenin gururunu yaşıyor. Tarihi başarının ardından yeni sezonun açılışı, Dikmen’de pazartesi günü düzenlenen kortej ve törenle coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Dikmen Futbol Sahası’nda başlayan etkinlikte futbolcular, teknik ekip, kulüp yönetimi ve taraftarlar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kortejin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne çelenk sunuldu. Program, kulüp binasında düzenlenen kokteyl ile devam etti.

Tarihi sezonun açılışında kulüp başkanı Selahattin Çöllo'da camiaya seslenerek, 50 yılın ardından Çello Dikmen Gücü’nü tarihinde ilk kez 1. Lig’e taşımanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Selahattin Çöllo konuşmasında, elde edilen başarının kulübün tüm unsurlarının ortak emeği olduğunu belirterek, sporculara, teknik ekibe, yönetime, ailelere ve takımlarını her koşulda destekleyen Dikmen halkına teşekkür etti.

Sezon boyunca büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Çöllo, “Pes etmedik. Mücadele ettik. Birbirimize güvendik. İnandık. Çok çalıştık. Birlikte kenetlendik ve sonunda başardık.” ifadelerini kullandı.

“BU FORMA DİKMEN’İN GURURUNU TAŞIYOR”

Çello Dikmen Gücü’nün artık yalnızca bir futbol takımını değil, Dikmen’in gururunu temsil ettiğini belirten Başkan Selahattin Çöllo, 1. Lig’de de aynı mücadele ruhuyla yollarına devam edeceklerini söyledi.

Çöllo, tarihi başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ederek özellikle futbolcularla gurur duyduğunu dile getirdi ve “Çello Dikmen Gücü için, Dikmen için, daha nice başarılara!” mesajını verdi.

Yaklaşık yarım asırlık tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele edecek olan Çello Dikmen Gücü, yeni sezona 50 yıllık tarihin en büyük başarısının gururu ve Dikmen halkının desteğiyle giriş yapacak.