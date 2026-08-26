Alayköy’de 22 Ağustos gecesi meydana gelen ve bölgeyi yasa boğan cinayetin ardından soruşturma derinleşirken, olayın ayrıntıları da bir bir gün yüzüne çıkıyor.

Cumali İsmail Taşdemir’in, evinde uyuduğu sırada eşi Emine Taşdemir’in bıçaklı saldırısına uğradığı öğrenildi. Cinayetin ardından polise giderek teslim olan zanlının verdiği ilk ifadenin ayrıntıları ise olayın ne kadar korkunç bir şekilde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre Emine Taşdemir, ifadesinde cinayeti yaklaşık bir aydır planladığını itiraf etti. Cumartesi gecesi eşinin uykuya dalmasını beklediğini anlatan zanlının, ardından planını uygulamaya koyduğu öğrenildi. Saldırı sırasında Cumali İsmail Taşdemir ile bir süre boğuştuklarını belirten zanlının, polise verdiği ifadede olayın ardından yaptıklarını da anlattığı öğrenildi.

“ÖLENE KADAR ÜSTÜNE YATTIM”…

Zanlının ilk ifadesinde, boğuşmanın ardından eşinin üzerine yattığını ve öldüğünü anlayana kadar bu şekilde kaldığını söylediği belirtildi. Taşdemir’in ifadesinde, “Bir süre boğuştuk, ölene kadar üstüne yattım. Öldüğünü anlayınca duş aldım, polise gidip teslim oldum” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

RAPOR DEHŞETİN BOYUTUNU GÖSTERDİ…

Rapora göre Cumali İsmail Taşdemir’in vücudunda tam 30 ayrı bıçak yarası tespit edildi. Bu yaralardan 5’inin ölümcül nitelikte olduğu belirlendi. Taşdemir, aldığı ağır yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi. Cumali İsmail Taşdemir’in vücudunda 30 ayrı bıçak yarası tespit edildi. Darbelerden 5’inin ölümcül olduğu belirlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI…

Eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Cumali İsmail Taşdemir, Alayköy’de ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Geride acılı bir aile ve yanıt bekleyen çok sayıda soru bırakan cinayet, Alayköy’de büyük üzüntü ve şok yarattı.

ZANLI BUGÜN YENİDEN MAHKEMEDE…

Cinayeti planlayarak gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtilen Emine Taşdemir, soruşturma kapsamında ek tutukluluk talebiyle bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak. Polisin soruşturması sürerken, mahkemede zanlının verdiği ifadelerin yanı sıra otopsi raporu ve olayla ilgili diğer bulguların da gündeme gelmesi bekleniyor.