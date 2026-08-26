Yunanistan’ın başkenti Atina’da meydana gelen VangelisZampounis Cinayeti ile ilgili olarak baş şüpheli konumunda bulunan zanlı Alexey Shokpa Esentepe bölgesinde tespit edilerek tutuklandı.

Konunun ilk etapta “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, Gizlice Girme, Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC Topraklarını Terk Etmek Ve İkamet İzinsiz” suçlaması olarak aktarılsa da zanlının İnterpol tarafından aranan bir cinayet şüphelisi olduğu aktarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Berkay Sürmelioğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı Alexey Shokpa’nın “1. Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, Gizlice Girme, Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC Topraklarını Terk Etmek Ve İkamet İzinsiz” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 24 Ağustos 2026 tarihinde alınan bilgi üzerine Esentepe’de kalmakta olan 43 yaşındaki Rus uyruklu zanlı Alexey Shokpa’nın 31 temmuz 2025 tarihinden itibaren 389 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini ve zanlıdan yapılan sorguda Ercan Havaalanı bölgesi sorumluluk sahası olan birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC topraklarından ayrılıp Güney Kıbrıs’a geçtiği ve Temmuz 2026 yılı içerisinde yine aynı bölgeden 1. Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının ilk etapta KKTC’de İkamet İzinsiz suçundan suçüstü hali gereği tutuklandığını ve zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının ülkede ne amaçla bulunduğu, bulunduğu süre zarfında suça karışıp karışmadığının araştırılacağını belirterek ilke etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan zanlı Alexey Shokpa’nın ülkemizde işlemiş olduğu aktarılan suçun dışında uluslararası suçlardan arandığı öğrenildi.

Zanlı Alexey Shokpa’nın İnterpol tarafından aranan suikast suçlusu olduğu belirtildi.

Zanlının Ocak 2024’te Atina’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Vangelis Zampounis cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında baş şüpheli olduğu ve İnterpol ve Europol arandığı öğrenildi.

Atina'nın Neos Kosmos semtinde 14 Ocak 2024 tarihinde bir benzin istasyonunun önünde gerçekleşen silahlı saldırının kilit şüphelisinin 43 yaşındaki Zanlı Alexey Shokpa’nın olduğu hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve şahsın organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.