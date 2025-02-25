Lefkoşa’da geçtiğimiz Cumartesi günü Ahmet Keskin’in tabanca ile vurulması olayı giderek genişliyor

Polis, saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen 30 yaşındaki Metin Emininaç’ı da tutukladı.

Metin Emininaç dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Lefkoşa’da meydana gelen 'Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarruf, Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu Ve Meskun Mahalde Ateş̧ Açma' suçlarıyla bağlantılı tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Sunalp, 22 Şubat 2025 tarihinde saat 15:15 raddelerinde; Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Doyduk Doyduk” isimli restoran içerisinde zanlı Muharem Lermi'nin işletmeci Ahmet Keskin'den bir el ateş ederek, sağ baldırından yaraladığını belirtti. Polis, meydana gelen olayın ardından daha önce planlanan ve uygulaması yapılan 'ciddi ve acil olaylara müdahale programı' kapsamında harekete geçtiklerini, Lermi'yi saat 17.00 sıralarında Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit ederek tutuklandıklarını açıkladı. Polis, olayda kullanılan glock marka silahin olay yerinin yakınlarında içerisinde 8 adet mermiyle emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Eminanç'ın 20 Şubat tarihinde silahı Lermi' ye teslim ettiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının 23 Şubat tarihinde tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde 12 Şubat’ta ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, son zamanlarda benzer vakaların artığını, kapsamlı bir araştırma yaptıklarını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan toplumda güvensizlik hissini artıran “bu olaylar neden yaşanıyor!”, “yeter artık!” dedirten ve infial yaratan silahlı saldırı olaylarında artış yaşanıyor.

Son dönemlerde yurt dışından gelerek, özellikle iş insanlarına yönelik silahlı saldırı girişimlerinin birçoğu polis tarafından ortaya çıkarılsa da toplumu tedirgin eden yeni saldırılar yaşanmaya devam ediyor. Lefkoşa’da önceki Cumartesi günü Ahmet Keskin’i iş yerinde yaralayan ve olaydan yaklaşık 2 saat sonra Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tutuklanan zanlı Muharrem Lermi’nin de ülkeye “turist” sıfatıyla geldiği belirlenmişti.

Ahmet Keskin isimli şahsı ayağından vuran Lermi’nin olaydan 2 gün önce 20 Şubat Perşembe günü İstanbul’dan KKTC Havaalanı’na geldiği öğrenildi. Türkiye emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki zanlının İstanbullu olduğu ve daha önce Kıbrıs’ın kuzeyine hiç gelmediği, ilk defa geldiği belirtildi.

Olayda yaralanan Ahmet Keskin ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat ardından, Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altında tutuluyor.