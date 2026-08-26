Güney Kıbrıs'taki radikal sağ parti ELAM, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin, Kuzey Kıbrıs işareti ile girdiği QS Top Universities listesinden çıkartılmasını istedi.

ELAM, kendi internet sayfasında yayımladığı açıklamada üniversitelerin ilgili listede “üstelik Kuzey Kıbrıs işaretiyle” göründüğüne dikkat çekti. KKTC “diye bir yer olmadığını” iddia eden ELAM, Rum Dışişleri ve Eğitim Bakanlıklarını, 3 üniversitenin QS Top Universities listesinden “çıkartılması için derhal gereğini yapmaya” çağırdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’na, Zamna etkinliği ve FC Barcelona Academy’nin organizasyonun “iptali” için 23 Ağustos 2026’da yaptığı çağrıyı da hatırlatan ELAM “hangi girişimlerde bulunulduğunun halka açıklanmasını” istedi.