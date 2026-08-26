Gönyeli’de meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan isminin baş harfleri E.D. ile Y.D., 7 gün daha poliste tutuklu kalacak.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Savaş Saadetoğlu, zanlıların 22 Ağustos 2026 tarihinde Gönyeli’de meydana gelen suçtan methaldar olduklarını söyledi.

Polis, 22 Ağustos’ta saat 21.19'de Gönyeli Polis Karakolu ekiplerinin devriye görevi sırasında aracı yol içerisinde durur vaziyette tespit ettiğini belirtti.

Araçta yapılan kontrolde, sürücü Güzelyurt’ta sakin E.D. ile yolcu koltuğunda bulunan yine Güzelyurt’ta sakin Y.D. tespit edildi. Polis, zanlılardan birinin araç içerisinde baygın vaziyette bulunduğunu aktardı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada E.D.’nin giymekte olduğu eşofmanın sol ön cebinde, 15x20 santimetre ebadında, ve üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir kâğıt parçası bulundu. Araçta yapılan aramada ise içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan, uçları yanık iki adet sarma sigara izmariti ele geçirildi.

Zanlılar suçüstü hali gereği tutuklanırken, Güzelyurt’ta birlikte kaldıkları ikametgâhta mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığı belirtildi.

Polis, zanlıların 22 Ağustos’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 2 günlük tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde olayın gerçekleştiği bölgede soruşturma yapıldığını kaydetti.

Uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki sarma sigara izmariti ile kâğıt parçasının gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiği ve rapor beklendiği belirtildi. Zanlılardan alınan kan örneklerinin de tetkik için gönderildiği ifade edildi.

Polis, emarelerin nevi ve miktarının belirlenmesi ve laboratuvar sonuçlarının temin edilmesi amacıyla 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Kıdemli Yargıç Zehra Bilgeç, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek E.D. ve Y.D.’nin soruşturma maksatlı 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.