Polis Genel Müdürlüğü, bu hafta 45 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 22 kişinin yaralandığını belirtti.

Haftalık trafik bültenine göre 17-23 Ağustos arasında meydana gelen 45 kazanın 15'i yaralanma ile sonuçlandı. Kazalarda toplam 1 milyon 870 bin TL hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa, 16, Gazimağusa 11, Girne 11, Güzelyurt 3, İskele 4

Bahse konu dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde ise 18 bin 594 araç sürücüsünün kontrol edildiği, 3 bin 153 araç sürücüsünün rapor edildiği, 226 aracın trafikten men edildiği ve 13 sürücünün de tutuklandığı ifade edildi.