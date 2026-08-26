KKTC polisi, rüştünü bir kez daha ispatladı! Yunanistan’da mafya lideri Vangelis Zampounis’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın kilit ismi olan Rus uyruklu Alexey Shokpa’nın Esentepe’de tutuklanmasıyla KKTC polis teşkilatı tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

Ancak bu operasyonda gözden kaçırılmaması gereken önemli bir detay vardı.

Alexey Shokpa, İnterpol ve Europol tarafından uluslararası düzeyde bir buçuk yıldır aranıyordu.

Shokpa bir yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Kıbrıs’ta bulunmasına rağmen Rum polisi tarafından yakalanamadı.

Ancak KKTC polisi, rüştünü ispatladı; istihbaratı, takibi ve başarılı operasyonuyla Güney’den Kuzey’e kaçak olarak geçen Shokpa’yı kısa sürede tutuklamayı başardı.

Uluslararası düzeyde aranan firari bir zanlının Esentepe’de düzenlenen operasyonla yakalanması, sıradan bir asayiş haberinin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Shokpa’nın KKTC’de tespit edilerek yakalanması, Polis Genel Müdürlüğü’nün görevini ne kadar ciddi ve etkin şekilde yürüttüğünün somut göstergesi oldu.

Bu operasyon, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün istihbarat gücünü, saha takibini ve hızlı müdahale kabiliyetini net bir şekilde ortaya koydu.

İşin en çarpıcı tarafı ise zamanlama oldu. Güney Kıbrıs’ta bir yılı aşkın süre izini kaybettiren ve Rum makamlarınca tespiti sağlanamayan uluslararası bir firari, KKTC sınırlarına girdiği anda KKTC polisinin radarından kaçamadı ve kısa sürede yakalandı.

Kamu güvenliği adına bu operasyon, görmezden gelinemeyecek kadar büyük ve stratejik bir başarı olarak tarihe geçti.

Bu operasyon, polis teşkilatının görevini ne kadar ciddi ve etkin yürüttüğünün somut bir göstergesi olurken, güvenlik güçlerinin başarısının siyasi ve kişisel tartışmaların ötesinde, toplum huzuru açısından değerlendirilmesi gerektiğini gözler önüne serdi.

Öte yandan KKTC Polisinin gerçekleştirdiği operasyonları ve ortaya koyduğu sonuçları görmezden gelerek sürekli olarak güvenlik güçlerini hedef alan, olayların yalnızca eksik veya olumsuz taraflarını öne çıkaran bazı çevrelerin bu tarihi operasyon karşısında sessizliğe bürünmesi de düşündürücü oldu.

Güvenlik uzmanları konuyla ilgili şu vurguyu yaptı:

“Yapıcı eleştiri, kurumların gelişimi için elbette kıymetlidir; fakat eleştiri maskesi altında güvenlik güçlerimizi sistematik olarak yıpratmaya çalışmak ne hakkaniyete ne de meslek etiğine sığar. Uluslararası aranan bir cinayet zanlısının yakalanması, KKTC’nin güvenlik kapasitesinin ve polis teşkilatının sahadaki etkinliğinin küçümsenmeyecek bir seviyede olduğunu kanıtlamıştır. Güvenlik güçlerimizin elde ettiği başarılar siyasi ve kişisel hesaplaşmalara kurban edilmemeli, toplumun huzur ve güvenliği paydasında değerlendirilmelidir.”