Rum Maliye Bakanlığı’nın Bütçe Politikası Raporu’nda yıllık enflasyonun 2026’da yüzde 4’e çıkacağı öngörülüyor.

Politis’in “Enflasyon Bizi ‘Yakacak’” başlığıyla aktardığı haberine göre 2026’ya dair 6 aylık Bütçe Politikası Raporu’nu dün Rum meclisine sunan Maliye Bakanı Makis Keravnos enflasyonun yükseliş seyrini kısıtlamak için önlemler alındığını açıkladı.

Keravnos Rum ekonomisinin tatmin edici bir kalkınma hızına sahip ve enerji krizine karşı dayanıklı olmasına rağmen artan enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Raporda yıllık enflasyonun ocak ayında yüzde 0,5’ten yüzde 3,1’e yükseldiği, yılsonunda da yüzde 4’e ulaşmasının beklendiği, 2026’da 6 aylık enflasyonun yüzde 1,7’ye ulaştığı bilgisi verildi.

2027-2029 Stratejik Bütçe Politikası Çerçevesinde 2026 yılı için enflasyon beklentisi (Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi/UTFE), uluslararasında petrol fiyatlarının aşırı artması sebebiyle 2025’teki yüzde 0,8’den yüzde 4,5’e yükselmesi yönünde.

Keravnos yılın ilk yarısında ekonominin kalkınma hızının yüzde 3,3 olduğunu, Avrupa ortalamasının üç katı olan bu hızı koruyacaklarını ancak 2027-2029 Stratejik Bütçe Politikası Çerçevesinde 2026’da kalkınma hızının yüzde 2,7’lerde kalacağı (2025’te yüzde 3,8) bekleniyor.

Makis Keravnos 2026’nın ilk yarısında GSYİH’nin yüzde 1,1’i kadar bir bütçe fazlası kaydedilirken yılın tamamında bütçe fazlasının 900 milyon euro olması beklendiğini belirtti.