Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı, 24-28 Aralık tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen “Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası”na katılmak üzere Gaziantep’e gitti. Türkiye barajlarını geçerek bu önemli şampiyonada yarışma hakkı kazanan sporcularımız, KKTC’yi gururla temsil edecek.

Kafile başkanlığını Barış Cambulat’ın yaptığı heyette, antrenör olarak Avni Cankurt ve Mehmet Gürcenk yer alıyor. Şampiyonada madalya icin mücadele edecek sporcularımız ise şu isimlerden oluşuyor: Özgül Çetin, Enes Kansız, Barkan Cem Aykut, Demir Kıralp, Boran Bora, Akman Tüzünkan, Özkan Mazhar ve Dünya Ahmet Özdemir.

Federasyon Başkanı Mustafa Abitoğlu’ndan Destek Mesajı

KKTC Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, sporcuların bu başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Abitoğlu, “Bu şampiyonaya katılmaya hak kazanan sporcularımız, ülkemizin adını uluslararası arenada temsil etmek için büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştı. Antrenörlerimiz ve sporcularımızın emekleri, bu önemli başarıyı getirdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Ayrıca, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelere ve bu süreçte yanımızda olan sponsorlara teşekkür ediyorum. Sporcularımıza Gaziantep’te başarılar diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Sponsorlara Teşekkür

Bu büyük organizasyona katılımda, KKTC Su Sporları Federasyonu’na destek veren sponsorlar önemli bir rol oynadı. Federasyon Başkanı Mustafa Abitoğlu, Şokmar Premium, M.A.S.K Co, Caramel Çikolatа ve IșıL Reklam şirketlerine teşekkür ederek şu sözleri kullandı:

“Bu değerli sponsorlarımızın katkıları, sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenalarda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlıyor. Sporun gelişimine inanan ve bizi bu yolda yalnız bırakmayan sponsorlarımıza minnettarız. Onların desteği sayesinde, Kuzey Kıbrıs sporunun çıtasını daha da yukarılara taşıyoruz.”

Hedef: Ülkemizi En İyi Şekilde Temsil Etmek

Gaziantep’te düzenlenen şampiyonada, sporcularımız hem bireysel hem de takım olarak en iyi sonuçları elde etmeyi hedefliyor. Takımımız, KKTC’nin adını başarıyla duyurmak için tüm güçleriyle mücadele edecek.

Kuzey Kıbrıs halkının destekleriyle büyük başarılara imza atılacağına inandığımız sporcularımıza yürekten başarılar diliyoruz.