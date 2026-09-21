KKTC Cimnastik Federasyonu Yıldız Kızlar, Genç Kızlar ve Büyük Kadınlar Artistik Cimnastik Takımları, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda yarıştılar.

Ankara’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda ülkemizi Büyük Kadınlar kategorisinde temsil eden KKTC Cimnastik Federasyonu sporcularımızdan Tülay Sevem Merteroğlu, önemli başarılar elde etti. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Büyükler kategorisinde yarışan Tülay Sevem Merteroğlu, Asimetrik Paralel Türkiye 6.’sı, Atlama Masası Türkiye 5.’si ve Yer Aleti Türkiye 6.’sı oldu.

Yıllardır Türkay Özata’nın antrenörlüğünde çalışan Tülay Sevem Merteroğlu’nun başarıları KKTC Cimnastik Federasyonu’na büyük gurur yaşattı.