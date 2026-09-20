KKTC Cimnastik Federasyonu Yıldız Kızlar, Genç Kızlar ve Büyük Kadınlar Artistik Cimnastik Takımları, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda yarışıyorlar.
Ankara’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda ülkemizi Genç Kızlar temsil eden KKTC Cimnastik Federasyonu sporcularımızdan Kaleria Pankratova Genç Kızlar kategorisinde denge aletinde finalde yarıştı.
Berk Aydoğan’ın antrenörlüğünü yaptığı Kaleria Pankratova, Genç Kızlar kategorisinde denge aletinde Türkiye şampiyonu olarak ülkemize büyük gurur yaşattı. Kaleria Pankratova’ya Türkiye şampiyonluğu madalyasını KKTC Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Basri Aydoğan verdi.
Kaleria Pankratova’nın elde ettiği Türkiye şampiyonluğu KKTC Cimnastik Federasyonu sporcularının üst kategorilerde elde ettiği ilk şampiyonluk olurken, tarihe geçti.