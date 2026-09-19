Lefkoşa’ya yapılacak yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi tanıtıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu konuşma yaptı.

Etkinlikte paylaşılan bilgilere göre, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan kompleks yaklaşık 56 bin metrekarelik alana inşa edilecek ve 8 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olacak.

Yılmaz: "Mühür proje"

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise projeyi “mühür proje” olarak nitelendirerek, “Su projesi bir mühürdü, bu proje de yeni bir mühürdür. Mühürleri daha da çoğaltacağız.” dedi.

KKTC ile Türkiye arasındaki köklü iş birliğini somut adımlarla perçinlediklerini ifade eden Yılmaz, stadın yapım aşamasına hızla geçileceğine inanç belirtti.

Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti, güçlü bir şekilde Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek; TC ve KKTC yüzyılını birlikte inşa edeceğiz.” diye konuştu.

Üstel: “Yüzyılın projesi olacak”

Başbakan Ünal Üstel, bugünün Kıbrıs Türk halkı için bir milat olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine işaret eden Üstel, “Bu proje yüzyılın projesi olacak. Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da KKTC’yi destekliyor.” şeklinde konuştu.

Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin engeli, Avrupa Birliği’nin vetosuyla karşılaşan Kıbrıslı Türk gençlerin hiçbir zaman spordan kopmadığını vurguladı.

Sağlıktan, eğitime, ulaştırmadan, enerjiye birçok alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle projelerin hayata geçirildiğini belirten Üstel, “Teşekkürler, Türkiye’m” dedi.

Bak: “Çok daha güzel projeler yapacağız"

TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise KKTC’ye modern bir stadyum kazandırılması amacıyla el birliğiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Bak, “KKTC’de çok daha güzel projeler yapacağız. Sporun önünde hiçbir engel duramaz, duramayacak.” dedi.

Sertoğlu: “Spor çevresi çok heyecanlı”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, spor camiasının bu proje için büyük heyecan duyduğunu belirterek, uzun yıllardır yeni bir stat yapılabilmesi için yol aradıklarını ifade etti. Sertoğlu, ülke ve gençlik adına projeye katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.