Avrupa'da şampiyonluk yarışı zorlu mücadelelere sahne oluyor.

Kıtanın önemli liglerinden biri olan Portekiz'de liderlik bu hafta el değiştirdi. 2'nci haftadan bu yana zirvede bulunan Sporting, koltuğunu Benfica'ya devretti.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Lizbon ekibi, son 11 maçının 10'unu kazanmayı başardı. Kerem bu 11 maçlık serüvende 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı ve takımını zirveye taşıyan isimlerin başında yer aldı.

Son şampiyon Sporting ise sezona yine fırtına gibi başladı. Rubem Amorim ile ligin ilk 11 haftasındaki tüm maçlarını kazanan yeşil beyazlılarda, Portekizli teknik adam Kasım ayında Manchester United'ın başına geçti.

Bu ayrılık hem genç teknik adama hem de Sporting'e yaramadı. Takımın başına geçen Joao Pereira, Lisbon ekibiyle ligde 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak liderliği ezeli rakibi Benfica'ya kaptırdı.

Sporting ilk 15 haftada 37 puan topladı ve zirvenin 1 puan gerisinde yer alıyor. Takımın golcüsü Gyökeres ise ligin ilk 10 haftasında 16 gol atarken, son 5 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırdı.

Son 11 sezonda sadece 3 kez şampiyon olabilen Porto da, lider Benfica'yı takibini sürdürüyor. Vitor Bruno'nun ekibi, 37 puan ve averajla 3'üncü sırada bulunuyor.

Ligin 16'ncı haftasında ise zirve yarışını doğrudan ilgilendirecek bir maç oynanacak. 29 Aralık Pazar günü lider Benfica, 1 puan gerisindeki Sporting'e konuk olacak.