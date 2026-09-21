KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Sporu Geliştirme ve Yaygınlaştırma Kurulu, olimpizm kültürünün eğitim sistemi içerisinde daha güçlü şekilde yer alması ve sporun çocuklar ile gençlerin yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi amacıyla önemli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Kurul tarafından Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu ile Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Şubesi’ne gerçekleştirilen ziyarette, eğitim ve spor alanında geliştirilebilecek ortak projeler ile iş birliği olanakları kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmede, sporu toplumun her kesimine ulaştırmak, çocuk ve gençlerin spora katılımını artırmak, olimpik değerleri eğitim yaşamının bir parçası haline getirmek ve ülkemizde sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturmak amacıyla belirlenen kısa, orta ve uzun vadeli hedefler paylaşıldı.

OKULLARDA OLİMPİK DEĞERLER GÜÇLENDİRİLECEK

Görüşmenin önemli başlıklarından birini, olimpik değerlerin okullarda daha etkin şekilde tanıtılması ve öğrencilerin sporun yalnızca bir yarışma alanı değil, aynı zamanda karakter gelişimi, disiplin, dayanışma, saygı ve toplumsal birlikteliğin önemli bir aracı olduğunu kavramalarını sağlayacak çalışmalar oluşturdu.

Bu kapsamda;

* Okullarda Olimpik Değerler ve Olimpizm kültürüne yönelik etkinlikler düzenlenmesi,

* Öğrencilere farklı olimpik spor branşlarının tanıtılması,

* Okul sporlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması,

* Çocukların ve gençlerin spora aktif katılımının artırılması,

* Gençlerin gönüllülük ve spor organizasyonlarında görev alma kültürünün geliştirilmesi,

* Olimpiyat temalı okul etkinlikleri, seminerler ve farkındalık programları düzenlenmesi,

* Çocuk ve gençlere yönelik olimpik temalı kampların hayata geçirilmesi

konularında ortak çalışmaların geliştirilmesi üzerinde duruldu.

SPOR SADECE BAŞARI DEĞİL, BİR YAŞAM KÜLTÜRÜDÜR

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Sporu Geliştirme ve Yaygınlaştırma Kurulu tarafından görüşmede özellikle, olimpik değerlerin genç nesillere aktarılmasının yalnızca sportif başarı açısından değil, sağlıklı, disiplinli, sorumluluk sahibi ve topluma katkı sağlayan bireylerin yetişmesi açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Olimpizmin temelinde yer alan Saygı, Mükemmellik ve Dostluk değerlerinin çocuklarımızın eğitim hayatında daha görünür hale getirilmesi; kazanmanın yanı sıra fair play anlayışının, rakibe saygının, takım ruhunun, dayanışmanın ve mücadele etme kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor.

Kurulumuz, sporun yalnızca belirli yaşlarda yapılan rekabetçi bir faaliyet olarak değil, çocukluktan başlayarak yaşam boyu devam eden bir yaşam biçimi ve kültür haline gelmesi gerektiğine inanmaktadır.

EĞİTİM VE SPOR KURUMLARI ARASINDA KÖPRÜ KURULACAK

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamada temel hedeflerinden biri, spor federasyonları, okullar, öğretmenler, öğrenciler, yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumları arasında daha güçlü bir iletişim ve iş birliği ağı oluşturmak olduğu belirtilerek bu doğrultuda Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilecek çalışmalarla, olimpik sporların okullarda daha fazla tanınmasına, gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artmasına ve ülkemizde olimpizm bilincinin kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağına inandıkları ifade edildi.