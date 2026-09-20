Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Zamana Karşı (TT) Yol Bisiklet Yarışı bugün gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen bisiklet yarışında farklı yaş ve kategorilerde mücadele eden sporcular, dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Yarış sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu.
Gaziveren’de gerçekleştirilen Zamana Karşı Yol Bisiklet Yarışı’nda dereceye girenlere ödülleri yarış sonrasında düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
BÜYÜK ERKEK
Tuğberk Kopça – 27:56.998
Emir Abdullah Turali – 28:37.534
Şükrü Günsoy – 30:26.414
GENÇ ERKEK (U19)
Atlas Toto – 26:48.768
Metin Gardiyanoğlu – 32:35.022
Onur Başkaş – 35:30.222
KADINLAR
Sevim Yıldız – 28:39.165
Emel Karaahmet – 38:31.695
MASTER 2
Buğra Cömert – 25:19.786
Kamil Pehlivanoğlu – 27:55.233
Emin İnsel Zeytinoğlu – 28:30.445
MASTER 3
Murat Özdenya – 24:24.435
Salih Kopça – 24:24.746
Kemal Palaz – 25:33.255
YILDIZ A (U17)
Osman Uncu – 31:19.382
Rüzgar Direl – 31:40.528
Poyraz Polat – 36:56.115
YILDIZ B (U15)
Eren Tekkanat – 29:14.849
Hasan Kanlı – 29:27.573
Ahmet Gülçlü Altıparmak – 31:05.141
HİB
Hakan Eskihellaç – 30:03.69
Ahmet Ersoy – 30:27.72
Selçuk Yelovalı – 30:54.00