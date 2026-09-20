Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Zamana Karşı (TT) Yol Bisiklet Yarışı bugün gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen bisiklet yarışında farklı yaş ve kategorilerde mücadele eden sporcular, dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Yarış sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Gaziveren’de gerçekleştirilen Zamana Karşı Yol Bisiklet Yarışı’nda dereceye girenlere ödülleri yarış sonrasında düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

BÜYÜK ERKEK

Tuğberk Kopça – 27:56.998

Emir Abdullah Turali – 28:37.534

Şükrü Günsoy – 30:26.414

GENÇ ERKEK (U19)

Atlas Toto – 26:48.768

Metin Gardiyanoğlu – 32:35.022

Onur Başkaş – 35:30.222

KADINLAR

Sevim Yıldız – 28:39.165

Emel Karaahmet – 38:31.695

MASTER 2

Buğra Cömert – 25:19.786

Kamil Pehlivanoğlu – 27:55.233

Emin İnsel Zeytinoğlu – 28:30.445

MASTER 3

Murat Özdenya – 24:24.435

Salih Kopça – 24:24.746

Kemal Palaz – 25:33.255

YILDIZ A (U17)

Osman Uncu – 31:19.382

Rüzgar Direl – 31:40.528

Poyraz Polat – 36:56.115

YILDIZ B (U15)

Eren Tekkanat – 29:14.849

Hasan Kanlı – 29:27.573

Ahmet Gülçlü Altıparmak – 31:05.141

HİB

Hakan Eskihellaç – 30:03.69

Ahmet Ersoy – 30:27.72

Selçuk Yelovalı – 30:54.00