Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Nazlime Sporcuoğlu U13 Ferdi Klasman Turnuvası dün yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
ERKEKLER KATEGORİSİ SONUÇLARI
1. Kerem Ahçıoğulları (Anka Spor Derneği)
2. Rüzgar Weng (Gönyeli)
1. Doruk Çevik (Gaü)
2. Kerim Kurukafa (Sütlüce Güneş Spor)
KADINLAR KATEGORİSİ SONUÇLARI
1. Aybige Feride Üstündağ (Ferdi)
2. Duru Doğan (Laç Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği)
3. Güneş Kaval (Laç Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği)
4. Deniz Doğan (Laç Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği