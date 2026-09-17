Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir sürücü vatandaşımız ülkemiz yollarında tehlikenin gün geçtikçe büyüdüğünü ifade ederek bize gönderdiği video ve fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız “Bu ana yollardaki tehlikeyi bir tek ben mi fark ediyorum ağaçlar yolun içine çıkmış, ağaçlardan kaçmak için başka şeride geçmeniz gerekiyor” diyerek videodaki yolun Gönyeli çemberi Girne Boğaz arasındaki yol olduğunu belirtti.

İlerdeki mesafelerde daha çok yola sarkan ağaç olduğuna da dikkat çeken duyarlı sürücümüz “Biz bu kadar vergileri neye ödüyoruz bu yollar düzgün güvenli temiz olsun diye değil mi?” dedi.

Ana yolların hepsi aynı durumda olduğuna vurgu yapan sürücü vatandaşımız “Ağaçlar resmen yolun içinde çıkmış ve yola sarkmış araçta çizgimizde giderken ağaçlara çarpıyoruz” diyerek bu ağaçların birilerinin başını yakmadan mutlaka budanması gerektiğini sözlerine ekledi.