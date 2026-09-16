Sn. Ünal Üstel, hükümetinizin gençlere yönelik sosyal konut projeleri ve köylerde ise kırsal kesim arsası dağıtımı size önemli bir oy getirecek gibi. Kolay gelsin…

Sn. Hasan Taçoy, dün yaptığınız bir değerlendirmede brent petrolün bir haftada oldukça yükseldiğini ifade ederek zam sinyali verdiniz. Ancak bizim bildiğimiz kadarıyla ilkemizde 2 haftada bir fiyat değerlendirmesi yapılıyor…

Sn. Hüseyin Çavuş, dün Haspolat bölgesinde yapılan operasyonda bir kamyonda 250 adet kesilmiş küçükbaş hayvan ele geçirilmiş. Bu konuda polisi herhalde kutlamışsınızdır…

Sn. Hasan Sertoğlu, Polis Genel Müdürlüğü ile yaptığınız işbirliği ile sahalarda ve tribünde şiddet ve küfürün önüne geçme çalışmalarınız güzel bir gelişme. Ancak bu gidişle sahalarda seyirci de kalmayacak gibi…

Sn. Serhan Aktunç, Rusya’dan ülkemize charter uçuşlarının başlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladınız. Sizce Güney Kıbrıs’ın en büyük müttefiki olan Rusya’nın bunu yapabilmesi mümkün mü?

Sn. Mehmet Harmancı, geçtiğimiz gün yaptığınız bir açıklamada Lefkoşa’yı bir enkaz olarak devraldığınızı dile getirmeniz, eski başkanlardan Kadri Fellahoğlu’nu incitmiş. Bizce bu süreçte ağızdan çıkan sözlere dikkat etmekte fayda var…