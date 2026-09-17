766 araç...

660 otobüs...

106 minibüs ile toplam 23 bin 175 öğrenci taşındı geçen yıl...

1 milyar 600 bin TL kaynak çıktı maliyeden...

Bu yıl 25 bin öğrenci ve 800'e yakın araçla taşıma öngörülüyor, toplam ayrılan kaynak 2 milyar 200 milyon TL...

Kabaca bir okulun tamiri 300 milyon TL, yeniden bir okul inşası 800 milyon TL...

Ama bu paraya bir sistem kuramıyoruz, her yıl aynı kavgaları yaşıyoruz.

Sonra siyasetçi de, otobüsçü de kendinden yana taraf olmanızı bekliyor...

Bize ne? Parayı alan siz, veren siz... Kavga eden siz, anlaşan siz...

Sistemsizliği "sistem" kabul eden siz...

(Hüseyin Ekmekçi)

Hayattaki en büyük korkum; bir gün çocuklarımın bana,

“Ülkemiz bu hâle gelirken, siz ne yapıyordunuz?”

diye sormasıdır…

(Eralp Şerifoğlu)

YİNE YENİ YENİDEN

Ama bu kez daha da muhteşem olacak. Mupmuhteşem olacak.

6 Aralık seçimlerinde fotoğrafta görülen ve çok amaçlı olarak da kullanılabilen (test ettim, onayladım) 1.13 metre uzunluğundaki genel seçim oy pusulasına ek olarak, 1 al bir bedava olarak yapılacak olan bu secimde;

● Belediye başkanlık oy pusulası

● Belediye meclis oy pusulası

● Muhtarlık oy pusulası

● Muhtarlık ihtiyar heyeti oy pusulası

verilecek biz şanslı secmenlere.

Her birinin tiklerini da hesaba katarsak ortalama sandıkta kalma süresi 37 - 45 dk arası olacak.

Pusulayı kaybedeceğimiz kesindir.

(Cenk Özdağ)

Sular yükselince balıklar karıncaları yer. Sular çekilince de karıncalar balıkları yer. Yani bu günün yarını mutlaka vardır. Bu gün üstün olabilirsiniz ama buna pek güvenmeyin. Kimin güçlü kimin ayakta kalacağına suyun akışı karar verecek unutmayın. Ama siz insanı sevin, doğayı sevin dost edinmesini bilin, dostunuzun düşmanını düşman bellemeyin işte o zaman siz hem sular çekildiğinde hem sular yükseldiğinde hep dik durabileceksiniz..

(Hüseyin Cumaoğlu)

Vallahi şikayet olsun diye yazmıyorum

Sokak lambası 1 yıldır yanmaz kaç kez yazdırdım nafile izin istedim güneş paneli ile direğe koyayım yok dediler şimdi ne yapayım ben ... Yanmayan sokak lambasına mı kızayım yoksa Elektrik Kurumuna mı kızayım yoksa bu sokakta kaldığıma mı bilemedim

(Süleyman Özkoç)