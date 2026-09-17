Sn. Tufan Erhürman, Rum hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri Guterres’in 7 maddelik önerisini Rum tarafı olarak kabul ettiklerini ayni şeyi bizden beklediklerini söyledi. Acaba bu 7 maddenin içeriği nedir?

Sn. Ünal Üstel, hem milletvekilliği hem de yerel seçimlerin bir arada yapılması konusunda Meclis’e sunulan önerge kabul edilmesi sonrasında çalışmalara başlayan Yüksek Seçim Kurulu açıkça söylemese de bu seçimin zorlu geçeceğini aktardı. İnşallah vatandaş sandığa gider…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, son günlerde gerek kadın cinayetleri gerekse çocuğa şiddet olaylarında ortada kalan çocuklara Bakanlığınızın sahip çıkması çok yerinde…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, okulların açılmasına karşın öğrenci taşımacılığında uzlaşı olmaması nedeniyle öğrencilerin ve ailelerin okul süreci işkenceye dönüşmüş. Artık bir uzlaşı sağlamanızda fayda var diyoruz…

Sn. Hasan Küçük, Hediyemsu sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha eklemişsiniz. Oyuncak toplama projeniz sonunda toplanacak olan oyuncaklar acaba ne yapılacak?

Sn. Akile Ruh, yeni masal kitabınız ‘Hımm ile Gizemli Mari’ piyasaya çıkmış. Maşallah üretime devam ediyorsunuz. Bir yanda bakanlıktaki göreviniz, öte yanda kitap yazma ve daha birçok proje. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz?