Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa’dan ulaşan bazı duyarlı velilerimiz dün itibariyle orta ve liselerde de yeni eğitim yılının başladığını ancak hem okulların hem de taşımacılık sektörünün sorunlar yumağı olduğunu ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Velilerimiz Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun “Tüm okullarımız eğitim öğretim yılına hazır.” dediğine dikkat çekerek “Peki gerçek tablo ne? Üç buçuk ay boyunca hiçbir çalışma yapılmayan Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde prefabrik sınıflar, okulların açılmasına yalnızca iki gün kala, pazar günü yerleştirildi” diyerek okulun bir şantiye durumunda olduğunu iddia ettiler.

Lefkoşa TMK’daki çocukların eğitim yılına Boya ve tiner kokusu eşliğinde, içe doğru açılan kapılarla ve acil bir durumda tüm sınıfların aynı noktaya çıkmak zorunda kalacağı dar ve kapalı bir koridorla başladığına dikkat çeken duyarlı velilerimiz Eğitim Bakanı’na seslenerek “Hazır dediğiniz buysa, övündüğünüz tablo da budur. Üç buçuk aylık tatilin ardından son iki güne sıkıştırılan hazırlığın adı ne olabilir? Plansızlık… İhmal…Sorumsuzluk…” diyerek sözlerini tamamladılar.