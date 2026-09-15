Sn. Tufan Erhürman, Perşembe günü mevkidaşınız Nikos Hristodulids ile yeniden bir araya geleceksiniz. Acaba bu görüşmede New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’le üçlü görüşme için uzlaşabilir misiniz?

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiler Eylül ayı ortasına gelinmesine karşın halen verdikleri ürünün karşılığını alamadıklarından yana dertli. Kooperatif’ten aldıkları borçlarının süresi ise ay sonu dolacağı için faizler ikiye katlanacakmış. Acaba bir ödeme yapılacak mı? Kolay gelsin…

Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak sessiz sedasız köylerde gençlere kırsal kesim arsalarını dağıtımına devam ediyormuşsunuz. Şova gerek yok anlayışınıza hayranız…

Sn. Fikri Ataoğlu, yaz sezonu sona eren ülkemizde otellerdeki doluluk oranı ne oldu acaba? Geçtiğimiz yıllara göre sanki doluluk oranı bir nebze olsun artmış gibi…

Sn. Hasan Taçoy, Ekonomi Bakanlığı görevinize hızlı başladınız. Yangın tüpü ve ilk yardım çantası fiyatlarının denetlenmesi için ekip görevlendirmişsiniz. Keşke bu denetleme diğer ürün fiyatlarında da yapılsa…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, futbolda yeni sezon başlamasıyla birlikte beldenizin takımlarının sahalarını da yeni sezona hazır durma getirmeniz çok güzel. Bu arada Gönyeli takımının sezona galibiyetle başlaması sizi umutlandırdı mı?