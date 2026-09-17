Rum Denizcilik Müsteşarı Maria Hacimanoli Güney Kıbrıs’ın Arap Körfezi’ne açılımı dışında Akdeniz’in önemli denizci devletleriyle daha sıkı eşgüdüme girerek Avrupa denizcilik haritasındaki yerini de güçlendirmeye çalıştığını açıkladı.

Fileleftheros’a göre 9’uncu Güney Kıbrıs, Yunanistan, Malta üçlü bakanlar toplantısı, bu yıl ilk kez İtalya'nın da katılımıyla 3+1 formunda, Limasol’da gerçekleştirildi. Hacimanoli İtalya’nın katılımını “mevcut iş birliğinin güçlü bir Akdeniz platformuna yükselten önemli bir gelişme” olarak niteledi.

Adı geçen ülkelerin güçlü denizcilik alanlarına ve geleneğine sahip olmalarına karşın ortak zorluklarla da karşı karşıya geldiğini belirten Hacimanoli bunlar arasında karbonsuzlaştırma, temiz teknoloji ve yakıta geçiş, artan düzenleme gereksinimleri, rekabet gücünün sürdürülmesi ve jeopolitik riskler olduğunu belirtti. Hacimanoli bu zorluklarla münferit değil iş birliği ve koordinasyonla mücadele edilebileceğini belirterek “İtalya’nın katılımı dört ülkenin sesini güçlendiriyor ve denizciliğin geleceği konusunda Avrupa’daki ve uluslararası tartışmalara daha güçlü katılım çerçevesi yaratıyor.” dedi.



Hacimanoli 3+1 görüşmede denizcilikte bir güvenlik, rekabet ve çevre açısından sürdürülebilir bir alan oluşturulması gereğinde görüş birliğine varıldığını söyledi, “Kıbrıs açısından bu inisiyatif, iş birliği köprüsü ve muteber denizcilik ortağı rolümüzü vurguluyor. Avrupa denizciliğinin gelecekteki başarısı sadece ulusal çabalara değil güçlü ittifaklara bağlıdır.” ifadesini kullandı.

Maria Hacimanoli 9’uncu Bakanlar Görüşmesinden çıkan ana sonucun, katılımcı ülkelerin, “bugün denizcilik sektörünün karşı karşıya bulunduğu ana zorluklarla ilgili ortak anlayışlı vurgulayan ve ortak ilke ve parametreleri benimseyen bir ortak bildiriyi benimsemeleri olduğuna işaret etti.

Habere göre ortak bildirinin odağında rekabetçilik, karbonsuzlaştırma, inovasyon, temiz teknolojiler, ikmal zincirlerinin dayanıklılığı ve deniz yollarının güvenliği bulunuyor. Özellikle, bölgesel ve küresel önlemler arasında parçalanmadan kaçınılması üzerinde duruldu. Yeşil dönüşümün, gerekli olmakla birlikte, ekonomik dayanıklılık ve Avrupa denizciliğinin uluslararası rekabet gücüyle birlikte ilerlemesi gerektiği, aynı şekilde seyir güvenliği ve serbestisinin de önemine işaret edildi.

Katılımcı ülkeler Avrupa’nın uluslararası denizcilikteki konumunu ancak güçlü ittifaklarla ve eşgüdümlü eylemlerle koruyabileceği mesajını verdi. Güney Kıbrıs açısından stratejik yönün hem Arap Körfezi ve geniş bölgesiyle ilişkilerini geliştirmek hem de Avrupa ve Akdeniz alanında güçlü ittifaklar kurmak olduğu kaydedildi.