Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sürekli Eğitim Merkezi, Hukuk Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu iş birliğinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde DAÜ’de gerçekleştirilen 2026 Uluslararası TOLES Sınavı’nın sonuçları resmi olarak açıklandı.

Rusya, Türkiye ve Kıbrıs’tan toplam 26 adayın katıldığı sınavda, Foundation düzeyinde en yüksek başarı derecelerini 91 puanla Olga Chernikova, 87 puanla Berfu Kompil, 86 puanla Mehmet Berksun ve 84 puanla Gülçin Dinç elde etti.

Higher düzeyinde ise Ata İşsever 97 puanla en yüksek başarıyı elde ederken, Yağmur İbrahimoğulları ve Mısra Yıldırım 93’er, Zerin Avcın 91, Erçin Gökçebel ise 87 puan aldı.

Başarıların Önemi Vurgulandı

Her yıl düzenlenen Uluslararası TOLES Sınavı’nda elde edilen başarıların, sınavın giderek daha zorlu bir yapıya ve yüksek akademik standartlara sahip olması nedeniyle ayrıca önem taşıdığı belirtildi. DAÜ’nün ilgili birimlerinin iş birliğinde gerçekleştirilen sınav, adayların hukuk İngilizcesi alanındaki bilgi ve yetkinliklerini uluslararası düzeyde değerlendirme olanağı sunuyor.

Uluslararası TOLES Sınavı’nın 2027 yılında yeniden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Genel olarak Şubat ve Haziran aylarında düzenlenen sınava DAÜ dışından adaylar da kayıt yaptırarak katılabiliyor.

Sınava ilişkin detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen adaylar, [email protected] e-posta adresi ile 0392 630 24 23 ve 0392 630 24 71 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecek.