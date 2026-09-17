Rıfat Bayhan, 19 gündür evladından gelecek bir haber için Girne Limanı’nda bekliyor.

Her sabah aynı umutla, her geçen saat aynı belirsizlikle…

Oğlu Mehmet Bayhan, 30 Ağustos’ta batan Filo Jet’in ardından kayıplar arasında. Aradan tam 19 gün geçti ancak Bayhan ailesinin bekleyişi hâlâ bitmedi.

Rıfat Bayhan’ın gözü denizde, kulağı ise oğlundan gelecek tek bir haberde.

19 gündür Girne Limanı’ndan ayrılmıyor.

Arama çalışmalarından gelecek her haberi bekliyor, oğlunun bulunacağı umudunu koruyor.

Bir baba için 19 gündür değişmeyen tek bir cümle var: “Benim Mehmet’imi getirin…