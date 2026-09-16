Süper Lig ekiplerinden Mesarya’nın deneyimli kalecisi Ercan Samancıoğlu sezonun ilk maçı olan Dumlupınar maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Diz sakatlığı yaşayan ve dizi şişen kaptan Ercan Samancıoğlu’nun tedavisi yoğun şekilde başlarken, MR’ı çekildi. Ercan Samancıoğlu’nun iyileşmesi için seferberlik ilan eden Mesarya yönetiminin futbolcuyu kontrol ettirdiği doktor ilk kontrolde çapraz bağlarda kopukluk tespit etmezken, 2 günlük tedavi süreci sonunda Ercan’a kesin teşhis konup, tedavi şekillendirilecek.