Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapılan resmi açıklamaların en önemli özelliği, kurumsal sorumluluk taşımasıdır. Kurumsal açıklamalar, herhangi bir kişiyi korumak ya da suçlamak amacıyla yapılmaz; halkımızı doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiyle bilgilendirmek için yapılır. Bu nedenle resmi açıklamalarda kullanılan dil büyük önem taşır. Kurumsal sorumluluk anlayışından uzak, kişileri koruma amaçlı, spekülatif ifadeler içeren açıklamalar, yalnızca tartışmaları artırmakla kalmaz, aynı zamanda kurumların güvenilirliğine ve itibarına da zarar verir. Liyakatsızlık nedeniyle kurumlarımızın değer ve saygınlığı toplum nezdinde maalesef büyük zarar görmektedir; güvensizlik her geçen gün derinleşmektedir.

(Sibel Siber)

Bu yazıyı okuyacak olan herkese sağlık ve güzel yarınlar dilerim .Seçimler yaklaşıyorken bu benim naçizane düşüncem ,böyle geldi böyle gitmez. Bu KKTC’nin gerçek ekonomik durumu bilinirken bu topraklarda yaşayan insanların geleceklerinden çalmadan hizmet etmek isteyen tüm milletvekili adayları ve diğer kamu yönetimine aday herkesin amaçları hizmet vermek mi yoksa bu toplumun ve devletin geleceğinden çalmak anlamına gelen yüklü maaş almak mı? Herkes şapkasını önüne koyup çok iyi düşünsün. İçinde halkına sevgi duyan topluma hizmet etme niyeti olan her kim varsa "ben mütevazi bir maaş ile hizmet etmeye namusum ve şerefim üzerine yemin ederim" başlığıyla adaylığını açıklasın .Hodri meydan.(Sağlıklı bir toplum geleceği için kamunun en üst makamından aşağıya doğru adil bir maaş düzenlemesi şarttır.

(Kubilay Merttuna)

İNGİLİZ İMPARATORLUĞU :

Bir zamanlar üzerinde:

GÜNEŞ BATMAYAN BİR İMPARATORLUKTU.

Dünyadaki insanların yüzde 70 nın? Yabancı dili İngilizcedir.

Dünya SİR VALİLER le yönetilirdi.

Malları o kadar kaliteli idi ki:

asılacaksan İNGİLİZ İPİ ile asıl denirdi.

İngiliz zengin aileler tefecilik yapar, Osmanlı ya bile askere buğday alsın diye borç vermişti.

Biz minikler : Kraliçemiz çok yaşa diye Avaz avaz bağrırdık.

Pakistanın Jütü, Ceylanın çayı, Kıbrısın bakırı, Afrikanın madenleri, Süveyişin geçiş ücreti onlarındı.

Ta uzaklarda dev bir yavrusu var : Avusturalya.

Pâsifikin güney ucunda Fankland onun.

Almanları iki defa ezdi, yüklü savaş tazminatı aldı.

Meclislerinde :

İNGİLTERENİN DOSTU YOKTUR, MENFAATLERİ VARDIR yazar.

Peki ne oldu da şimdi :

Amip gibi bölüne bölüne üçün biri kalıyor.

Hasta bir kral, skandallar içinde bir kraliyet.

İstikrarsız bir yönetim.

Çökmek üzere olan bir sağlık sistemi.

Londrayı yabancılar işgal etmiş.

Belediye başkanı yabancı galiba.???

AB de yok. Zaten AB de dağılıyor. Almanya sırada. ADF nın politikası AB norumlarına ters.

Peki İngilizler ne oldu.?? Yerle yeksan mı oldular?

Herhalde ASSİMİLE oldular.

Şimdi TREND bu.

(Yücel Dolmacı)