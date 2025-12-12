Birinci Lig kulüplerinden M. Hacıali Yılmazköy’de, teknik direktör Ali Kanlı ve ekibi ile yollar ayrıldıktan sonra takımın yeni teknik ekibi belli oldu. Yılmazköy’de teknik direktörlüğe Çağan Çerkez ve ekibi getirilirken, Çağan Çerkez’in teknik ekibinde Hasan Kargılı ve Mehmet Aşık yardımcı antrenörler olarak yer alacaklar. Hakan Dervişoğlu ise kaleci antrenörlüğü görevini üstlendi. Yılmazköy, Çağan Çerkez yönetiminde ilk maçına 14 Aralık Pazar günü Hamitköy karşısında çıkacak.

Yılmazköy’ün sosyal medya hesabından Çerkez’le ilgili şu paylaşım yapıldı:

Gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantısında futbol takımımızın başına Çağan Çerkez hocamızla anlaşmış bulunmaktayız. Teknik ekibe ve Hocalarımıza hoşgeldin der sarı lacivertimizde nice başarılı sezonlar dileriz.